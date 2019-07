Cette jeune Américaine voulait rigoler mais sa petite blague pourrait lui coûter très cher. Dans une vidéo postée de 29 juin dernier, on peut la voir, dans un supermarché de Lufkin (Texas), ouvrir un congélateur à glace, lécher cette dernière et replacer le pot à l’intérieur, avant de partir en gloussant.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 juin 2019

Un blague juste crétine et sans lendemain, pensez-vous? Non car, aux Etats-Unis, on ne rigole pas avec ça. Il s'agit même d'un crime consistant en une «altération d’un produit de consommation».

Grâce à la vidéo postée sur Twitter et aux caméras de vidéosurveillance du magasin, la jeune femme a été repérée et un appel à témoins a été lancé. L'homme qui l'accompagnait fait lui aussi l'objet de recherches.

Détail non négligeable: la police de Lufkin rappelle dans USA Today que la blagueuse risque jusqu'à 20 ans de prison. (Le Matin)