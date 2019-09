L'histoire est étonnante. Elle s'est déroulée lundi 3 septembre, jour de la rentrée scolaire en France, raconte «Le Parisien». A 10 h 30, une femme de 47 ans se présente à l'accueil du lycée d'enseignement général Le-Corbusier à Poissy, dans les Yvelines. Elle raconte qu'il y a eu une erreur administrative et que c'est elle la nouvelle prof d'espagnol et pas la personne dont l'établissement a reçu le nom. Elle fait même biffer ce dernier des registres.

Elle entre donc sans problème dans le lycée, se rend dans la salle des maîtres et y passe une heure à discuter avec les autres enseignants avant d'aller manger à la cantine. L'après-midi, elle doit mener des entretiens d'information avec des élèves. Mais ceux-ci sont surpris par ses propos incohérents et vont trouver la prof de français pour avoir des éclaircissements. Cette dernière va donc trouver l'inconnue et l'interroge.

Elle s'enfuit

Se sentant piégée, l'usurpatrice se serait alors montrée d'abord agressive, selon «Le Parisien», avant de prendre la fuite. Il est 15 h 30 , elle aura passé 5 heures dans le lycée. Immédiatement alerté, le chef de l'établissement appelle la police qui retrouve rapidement cette femme non loin de l'école et la place en garde à vue. Il s'avère qu'il s'agit de la mère d'un garçon qui fréquente ce lycée.

Lors de son audition, elle tient des propos incohérents, prétendant qu'elle a été nommée sur le site de l'Éducation nationale, qu'elle a auparavant été directrice de ressources humaines, cheffe d'entreprise et bénévole.

Une expertise psychiatrique a révélé qu'elle n'avait pas toutes ses facultés mentales et elle a été internée.