Une spectaculaire explosion dans une zone commerciale a fait 21 blessés samedi en Floride, d'après les pompiers qui fouillaient encore les bâtiments aux fenêtres soufflés et aux toitures en partie éventrées par l'impact.

Deux des blessés sont dans un état grave, a déclaré Joel Gordon, le chef adjoint des pompiers de la ville de Plantation, à près de cinquante kilomètres de Miami, dans le sud de la Floride. Leurs jours ne sont cependant pas en danger, a précisé Jessica Ryan, une responsable de la police de Plantation.

PLANTATION EXPLOSION: Officials have not yet released details on how many injuries occurred after a gas explosion at The Fountains shopping center in Plantation – https://t.co/21ds3fW4iq pic.twitter.com/sKylgUUMRd