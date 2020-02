C'est une cruelle mésaventure survenue à une Valaisanne trop crédule qu'a raconté «Le Nouvelliste» vendredi dernier. Une supercherie qui aura fait perdre une petite fortune à cette retraitée de Fully (VS).

En décembre 2018, cette femme de 65 ans rencontre sur la messagerie instantanée Hangout un homme prétendant être David Hallyday, le fils de Johnny et Sylvie Vartan. Pourquoi pas? Elle tombe vite sous le charme de l'individu (toujours via messages, car elle ne l'a jamais rencontré) et, une semaine après le premier contact, voilà qu'il lui parle de ses déboires célèbres avec la veuve de son père, Laeticia, concernant l'héritage de celui-ci. Il lui explique alors qu'il a besoin d'argent pour, avec ses avocats, débloquer l'argent qui lui revient. Pour rassurer la Valaisanne, il lui envoie par courriel des documents prouvant son identité.

Des faux grossiers

Selon «Le Nouvelliste», il s'agit en fait de faux extrêmement grossiers, avec notamment une carte d'identité sans signature et un timbre officiel remplacé par un... signe astrologique. Mais aveuglée par cette romance inattendue, la malheureuse n'y voit que du feu. Car oui, ce prétendu David Hallyday lui a fait miroiter qu'il l'aimait et lui aurait même parlé mariage.

Trop abasourdie par une telle bonne fortune, c'est elle qui va perdre la sienne. Elle va lui offrir 70 000 francs en deux mois, se rendant en France pour verser de l'argent sur une carte de crédit prépayée, sans là non plus s'étonner le moins du monde de cette étrange moyen de paiement. Mais ce n'est qu'après avoir payé qu'elle commence soudain à avoir quelques doutes, qui se confirment lorsqu'elle s'aperçoit que les avocats que cite le prétendu David Hallyday n'existent pas.

La justice rejette sa plainte

Blessée, honteuse, elle tente de réclamer son argent, mais l'imposteur a le toupet d'au contraire lui réclamer une rallonge de 12 000 euros. Ceux-ci, elle ne les versera pas, mais elle ne devrait pas revoir le reste. La justice valaisanne a en effet refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'elle a déposée pour escroquerie. Selon le Ministère public, les ficelles étaient trop grosses et la victime aurait dû effectuer un minimum de vérifications. Sa crédulité lui aura coûté cher.

Michel Pralong