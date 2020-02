La police cantonale bernoise a démantelé un important trafic de migrants et identifié des passeurs présumés. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir transporté illégalement plus de 90 personnes ou d'être impliqués dans certains de ces trafics entre juin 2017 et avril 2019.

Trois hommes âgés de 29, 36 et 49 ans domiciliés dans le canton de Berne sont accusés d'avoir fait passer illégalement à plusieurs reprises des personnes depuis l'étranger en Suisse ou par la Suisse vers les pays voisins. Ils auraient également organisé des filières d'immigration.

Deux autres personnes, une femme de 23 ans également domiciliée dans le canton de Berne et un homme habitant en Allemagne sont soupçonnés d'être impliqués dans certains transports. Les cinq prévenus devront répondre de violations à la loi sur les étrangers et l'intégration, a indiqué mercredi le Ministère public pour les tâches spéciales.

L'enquête a révélé que les migrants étaient principalement des adultes originaires du Moyen-Orient. Ils attendaient d'être récupérés au nord de l'Italie pour ensuite être transportés illégalement vers la Suisse ou par la Suisse dans des véhicules privés ou d'entreprise.