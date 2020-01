La collision qui s'est produite lundi peu après 19 h 15 sur le Rhin, à Birsfelden (BL) a impliqué un cargo et un bateau d'aviron, selon le «Blick». Les quatre rameuses qui se trouvaient sur ce dernier sont tombées à l'eau. Si trois ont pu regagner le rivage, en état d'hypothermie, le corps sans vie de la quatrième n'a été retrouvé qu'après une longue opération de recherches, impliquant un hélicoptère, des pompiers et des policiers. La victime, âgée de 52 ans, appartenait comme ses trois équipières au club d'aviron Basler Ruder-Club.

Premier accident mortel

Son président, Christoph Socin, a déclaré au «Blick»: «Nous sommes sous le choc. Je fais partie du club depuis 51 ans et c'est la première fois qu'un accident mortel se produit. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux proches de la victime.»

Le Rhin ne possède pas de zones réservées aux bateaux à rame, mais cargos et chaloupes cohabitent sans problème normalement. D'autant que le fleuve fait 160 mètres de large et que tous les navires doivent être équipés de feux de position. L'accident s'est produit peu après la tombée de la nuit. Le cargo remontait le Rhin et les rameuses venaient en sens inverse lorsque la collision frontale s'est produite. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.

