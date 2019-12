Avoir un commerce au rez-de-chaussée de son immeuble peut s'avérer pratique. Ou pas. Tout dépend du type du magasin. Jusqu'en 2016, c'est un supermarché qui occupait les locaux au bas de cette maison de Bad Heilbrunn, localité à une trentaine de kilomètres au sud de Munich. Mais depuis, c'est la maison Tölzer Kasladen qui l'a remplacé. Il s'agit non seulement d'un marchand de fromage, qui en stocke plus de 200 sortes, mais également d'un affineur. Donc qui en fabrique. Dans des locaux qui, selon les voisins, ne sont prévus ni à cet effet, ni même pour l'entreposage.

L'odeur sort des prises électriques

Dérangés par des odeurs de fromage qui s'échappent non seulement des fenêtres du fromager, mais proviennent également de la cage d'escalier, de la boîte à fusibles et même des prises électriques, les habitants de l'immeuble ont d'abord tenté de trouver une solution à l'amiable, proposant l'installation d'un système de ventilation. Sans succès. Ils ont donc déposé une plainte, arguant qu'un tel commerce n'avait pas l'autorisation d'exercer dans ces locaux, selon le Bild.

Panneaux d'avertissement

Le propriétaire de la fromagerie a alors tenté d'obtenir un changement d'affectation de ses locaux, afin de pouvoir y exercer son métier en toute légalité, ce qu'il n'a pas obtenu. Il a fait appel de cette décision: une procédure qui est toujours en cours. Mais l'une des voisines en a eu assez et est passée au stade suivant. Des critiques verbales que cela pue, elle est passé au stade supérieur. Elle s'est mise à coller sur le magasin des affiches représentant un panneau de danger avec un nez vers lequel montent des effluves.

Au tour du fromager de l'attaquer en justice pour avoir ainsi dégradé son échoppe. Et le tribunal de district de Munich a tranché mardi 17 décembre. La voisine n'a plus le droit de coller ses panneaux d'avertissement. En revanche, elle peut continuer à exprimer oralement et publiquement ses sentiments et dire que cela pue. Elle assumera 25% des frais de justice, le fromager 75%. Les deux parties se sont tout de même déclarées satisfaites du jugement.

Il va déménager

D'autant plus que tous les problèmes vont être réglés, le fromager ayant décidé de ne pas attendre une éventuelle autorisation d'exercer en ces lieux. Il préfère déménager. Il aurait déjà un nouvel emplacement en perspective.

Il aura quand même fallu en faire tout un fromage pour arriver là.

