Lundi après-midi devant un établissement scolaire de Loughton, dans l’Essex, au nord-est de Londres, une voiture a «délibérément» percuté un groupe d’élèves.

Un garçon de 12 ans a succombé à ses blessures. Quatre autres personnes ont été blessées: une femme de 53 ans, deux garçons de 15 ans, un autre de 13 ans et une fille de 16 ans. Leurs jours ne seraient cependant pas en danger.

Une enquête pour meurtre a été ouverte, a communiqué la police de l’Essex, qui a parlé d’une collision «délibérée» et d’un acte «véritablement choquant».

Les forces de l’ordre ont ensuite annoncé avoir identifié un suspect, un homme de 51 ans, et l’avoir interpellé. On ne sait pour l’instant rien de ses motivations.

A 51-year-old man from #Loughton has been arrested on suspicion of a number of offences including murder and attempted murder.



We would like to thank anyone who shared our media appeal.



Read our full update here: https://t.co/HI457LBQxT https://t.co/4suZ6G476J