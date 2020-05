Lundi dernier, vers 12h30, la Police cantonale a été informée que deux individus commettaient un vol à l’étalage dans un magasin en ville de Fribourg. Suite aux informations reçues, les auteurs présumés ont pu être interpellés par une patrouille de police.

L’enquête effectuées par les agents ont permis d’élucider trois autres vols à l’étalage commis durant le mois de mai dans des magasins alentours et de mettre en cause un troisième individu.

Un butin de 5000 francs

Les voleurs ont emporté des cigarettes, des habits et du maquillage pour un montant de plus de CHF 5000.-. Lors des perquisitions effectuées à leur domicile, la majorité du butin a été retrouvé et réquisitionné.

Les auteurs présumés sont deux hommes de 26 ans et un de 29 ans. Ils ont été auditionnés par les forces de l'ordre. Seul deux d'entre eux ont avoué les faits.

Deux relaxés, un prisonnier

Au terme des investigations, deux d’entre eux ont été relaxés. Le troisième a quant à lui été incarcéré. En effet, ce dernier, ressortissant d’Algérie était signalé sous mandat d’arrêt pour des infractions contre le patrimoine et séjournait illégalement en Suisse. Tous les auteurs présumés seront dénoncés au Ministère Public.