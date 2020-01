Lors du week-end du 4 et 5 janvier, des individus se sont introduits dans les locaux de Perpignan des Restos du cœur, l'association caritative fondée par Coluche. Après avoir cassé les systèmes d'ouverture de deux portails, d'un volet roulant et des cadenas, ils ont ouvert les cartons qui contenaient de la nourriture destinée aux démunis, rapporte «L'Indépendant».

Pour la revente

Et ils n'y sont pas allés de main morte. Ils ont dérobé 200 boîtes de pâté, 100 kg de viande, 180 tablettes de chocolat, 480 portions de fromage, 396 lots de yaourts, 88 kg de plats cuisinés, 80 barquettes de nourriture congelée, 80 paquets de café, des briques de soupe, des salades au thon, 60 flacons de shampoing, etc. «C'est comme s'ils avaient fait leur marché», témoigne la présidente départementale de l'association qui, sur France Bleu, a estimé que «vu la quantité de produits volés, ce n’était pas pour remplir un frigo, mais pour faire de la revente. Cela nous met dans une colère terrible!»

Ils ouvrent les cadeaux de Noël

Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également dérobé des cafetières et deux chauffages de terrasse et, sans aucune vergogne, ont même déballé des cadeaux de Noël qui n'avaient pas encore été distribués aux enfants des bénéficiaires et emporté ceux qui leur plaisaient. Pour charger leur butin, ils ont carrément utilisé des caddies, comme s'ils faisaient leurs courses. C'est le troisième vol en un an dans la vingtaine de centres des Restos du cœur que comptent les Pyrénées-Orientales.

Michel Pralong