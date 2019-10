Un juge néerlandais a ordonné mercredi le maintien en détention pour 90 jours supplémentaires de deux suspects dans l'affaire d'une famille ayant vécu recluse durant presque une décennie dans une ferme du nord des Pays-Bas.

Les deux hommes, identifiés par les médias comme Gerrit Jan van D. et Josef B., avaient été arrêtés à la mi-octobre, quelques jours après que la police eut découvert un groupe de six personnes dans une petite pièce fermée au sein d'une bâtisse à Ruinerwold, un village de la province de Drenthe (nord).

Les autorités avaient été alertées par un des fils, âgé d'environ 25 ans, qui s'était rendu dans un bar du village dans un état «confus».

Today we arrested a second suspect in the Ruinerwold investigation. The arrested person, a 67-year-old man from Ruinerwold, is one of the six persons discovered this Monday in the house located at Buitenhuizerweg.

