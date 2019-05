C'est une histoire qui sent bon la Bretagne: vendredi matin, un homme de 40 ans a volé le fourgon d'un livreur de crêpes et déclenché une course-poursuite hors-du-commun dans les rues de Brest, comme le raconte le Télégramme.

L'individu s'était glissé derrière le volant pendant que le chauffeur du véhicule livrait sa cargaison de crêpes fraîches à une boulangerie du quartier Kerangoff (photo ci-dessus). Pensant qu'il n'en aurait que pour quelques minutes, ce dernier avait laissé son fourgon ouvert et la clé sur le contact - comme il le faisait d'habitude.

«Alors qu’il discutait avec la boulangère, il a entendu le moteur du fourgon démarrer derrière lui. Le temps de se retourner, le voleur partait avec le fourgon et tout le reste de notre livraison», raconte l'épouse du gérant de la crêperie lésée.

Il conduisait crêpe en bouche

Prévenue, la police s'est rapidement lancée à la poursuite du voleur. «Deux motos, un fourgon, et une voiture de police étaient à ses trousses», rapporte le Télégramme. Un motard qui est parvenu à approcher le fourgon en fuite raconte qu'il a vu le voleur, crêpe en bouche et refusant de s’arrêter. Roulant à vive allure, le brigand n'a pas hésité à foncer dans d’autres voitures pour forcer le passage et se frayer un chemin dans la circulation. Il a également pris des ronds-points à contresens.

Finalement, le fourgon finit sa course dans un fossé, à une quarantaine de kilomètres de Brest. Au total, la course-poursuite aura duré 45 minutes environ. Déjà défavorablement connu des forces de l’ordre, le gourmand malfrat a été interpellé et immédiatement placé en garde à vue. La crêperie et le livreur ont porté plainte. (Le Matin)