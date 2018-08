Gratuit, urbain, populaire et bien sûr entièrement dévolu à la musique suisse, c'est le credo de Label Suisse. L'événement, 8e du nom, qui se déroulera dans le centre de Lausanne du 14 au 16 septembre 2018, dévoile enfin son riche programme. Entre musiques actuelles, jazz, classique et Neue Volksmusik, il y a de quoi faire le plein de mélodies au moins pour l'automne.

Cette année, plus de 60 concerts seront proposés en entrée libre au public dans dix lieux lausannois. Plus de 100 artistes représenteront les musiques actuelles, le jazz, le classique et, grande nouveauté, la Neue Volksmusik avec Noldi Alder & Susanne Bolt, Christian Zehnder ou Hans Hassler. Entre 60'000 et 100'000 spectateurs sont attendus durant Label Suisse, qui se déroule tous les deux ans.

Poumon névralgique du festival, la grande scène de la place Centrale accueillera chaque soir jusqu'à 5000 spectateurs dans un espace qui favorisera entre autres les produits du terroir.

A noter que la rue Centrale sera fermée aux voitures du vendredi 14 septembre à 17h au lundi 17 septembre à 1h. Une navette reliera la place Centrale aux Docks le samedi.

La programmation musiques actuelles

Vendredi 14 septembre 2018

Place centrale: Moonraisers, Zeal & Ardor Salle Métropole: J. Sartorius & Co D! Club: Aliocha, Marius Baer Église Saint-François: The Two (en acoustique) Salle Paderewski: Le Roi Angus Le Romandie: KT Gorique, Knöppel, Mattiu Defuns Le Bourg: Cyril Cyril

Samedi 15 septembre:

Place centrale: Pegasus, The Two (version XL avec invités), XTRM TOUR Les Docks: The Gardener & The Tree, Aliose, Samaël Le Bourg: Hubert Lenoir, Jessiquoi Le Romandie: Andrea Bignasca, One Sentence Supervisor Salle Paderewski: Melissa Kassab

Dimanche 16 septembre:

Place centrale: Les Petits chanteurs à la gueule de bois, Kadebostany, Coroner D! Club: Danitsa, Mario Batkovic, Evelynn Trouble Le Bourg: Sandor Le Romandie: Hanreti Salle Paderewski: Phanee de Pool

La programmation jazz

Vendredi 14 septembre 2018

Place centrale: Christoph Stiefel 7tet Salle Paderewski: Sylvie Courvoisier - Jacques Demierre duo Le Bourg: Marc Méan 4tet feat. Mathieu Michel

Samedi 15 septembre 2018

Salle Paderewski: Label Suisse Jazz Orchestra feat. Daniel Schnyder, compo et sax Matthieu Michel, Flügelhorn/trompette, Marie Kruttli trio Place centrale: N. Bärtsch's Ronin D! Club: Arthur Hnatek solo Le Romandie: Pierre Audétat - Odeta.TV feat. La Gale & Nya

Dimanche 16 septembre 2018

Le Bourg: Lucia Cadotsch Place centrale: Ernie O’doom - Moncef Genoud 4tet Eglise Saint-François: Stephan Rusconi - Tobias Preisig duo Salle Paderewski: Nolan Quinn 5tet Le Romandie: Oggy and the Phonics

Les programmation classique et Neue Volksmusik sont à retrouver sur labelsuisse.ch (Le Matin)