Alors que plusieurs centaines de festivaliers se préparaient à assister dimanche à la finale de la Coupe du monde sur les écrans géants de l’unique scène de Sion sous les étoiles avant les derniers concerts du soir, Michael Drieberg tirait déjà le bilan. Un peu maussade. «Il y a eu 50 000 spectateurs, soit 15% de moins que l’an dernier», lâche-t-il. Et de désigner l’un des coupables: la soirée de jeudi, qui a fait un flop (moins de 6000 personnes), avec en tête d’affiche du rap représenté par Secteur Ä et IAM. «Dorénavant, on va éviter le hip-hop des années 1990.»

Second coupable: l’effet foot. «Nous l’avons sous-estimé, reconnaît le patron du festival. La Coupe du monde est un phénomène social. Les gens se retrouvent pour des barbecues devant tous les matches. Après, ils sont gavés et n’ont plus forcément envie de se faire un concert.»

Continuer à mélanger les styles

Le positif: Julien Clerc le vendredi et Calogero le samedi ont fait venir beaucoup de monde. Alors, Michael Drieberg n’aurait-il pas tout intérêt à axer sa manifestation sur la chanson française. «Oui, si c’était un festival seulement pour les Valaisans, répond-il. On a fait recette avec Stars 80 ou Michel Sardou l’an dernier. Mais on veut aussi faire venir des gens de l’extérieur (ndlr.: environ 30% en 2017). Et ceux-ci se sont déplacés pour Placebo. Donc on va continuer à mélanger les styles chaque soir. De toute façon, en tant que jeune festival, on ne peut pas se permettre de montrer régulièrement les mêmes artistes.»

Le cas Liam Gallagher

Et puis il y a eu la prestation de Liam Gallagher, mercredi, devant un écran projetant la demi-finale Angleterre-Croatie. Si elle a fait le buzz, elle n’a pas brillé par sa qualité. «Moi, j’ai adoré! conteste Michael Drieberg. Et je ne vois pas ce que ça a enlevé au concert. Même s’il est vrai que la négociation portait sur des écrans sur scène mais pas sur le géant derrière lui…» Sacré Liam! Autre information: l’ex-chanteur d’Oasis, fou furieux de foot, avait demandé de pouvoir capter une chaîne anglaise et avait le retour des commentaires dans l’oreillette durant son concert! Comme prévu, Liam Gallagher aura donc été l’attraction de cette 5e édition, un peu poussive il faut le dire.

Fort d’un budget de cinq millions de francs, Michael Drieberg ne veut pourtant pas tirer un bilan négatif avant d’avoir les chiffres de bar et n’hésite pas à donner rendez-vous en 2019 pour la 6e édition (du 10 au 14 juillet). Avec pourquoi pas une deuxième scène au programme et, c’est presque sûr, un moyen de payer cashless avec son téléphone portable. (Le Matin)