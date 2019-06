Le premier jour du Montreux Jazz est derrière nous. Un démarrage en force avec un concert de Sting sold out. La salle était si pleine qu’il était impossible d’y accéder après 21:15. En parlant d'accéder: il est prêt quand notre local de travail, cher staff de Montreux? Mais ce n'est pas grave, l’équipe du Matin est tout terrain.

Aujourd’hui, samedi 29 juillet signifie: nouveau jour, nouvelle chaleur et nouveau show complet. La star du festival, Elton John va monter sur scène dans quelques heures et on sent l’effervescence dans la ville. Les gens sifflent «Your Song» dans la rue, alors que les bars et les magasins jouent son répertoire. Un vrai événement, car le chanteur s’apprête à faire son adieu à Montreux, et à la Suisse. Il s’agit de son unique date chez nous avec sa dernière tournée «Farewell Yellow Brick Road».

Vu les moyens mis en œuvre on s’attend à un show d’exception (et sans malaise) pour les 15300 festivaliers. Tubes, paillettes, costumes et lunettes colorées devront être de la partie pour que ce soit une soirée réussie. Car Elton, on l’aime, surtout quand il en fait des tonnes.

Dans tous les cas, les critiques de ses précédents concerts sont unanimes: c'est magique! Verdict ce soir pour un show qui va rester - on l'espère - dans l'histoire. (Le Matin)