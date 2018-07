Jamie Cullum jouera après Imelda May, ce vendredi soir. Prix: 89 et 285 francs

Et de cinq pour Jamie Cullum! Et dire si l’on se souvient de ses précédents shows où, tour à tour, il joue entre émotions dignes du jazz et fougue, reprenant «Don’t Stop The Music» de Rihanna en terminant debout sur son piano. Au bout du fil, nous avons parlé avec lui de jazz, de foot et de famille. Allô, Jamie?

C’est votre cinquième venue au Montreux Jazz. C’est un festival spécial pour vous?

Oui, il est particulier! C’est un festival où on aime les musiciens. Ils encouragent à essayer des choses, la liberté est totale pour les jeunes comme les artistes confirmés. De plus, mes héros ont tous joué ici ou continuent à y jouer!

Un souvenir en particulier qui vous a marqué?

Il y en a tellement! J’étais monté au chalet avec Claude Nobs et il y avait Chaka Khan. Il nous racontait des histoires sur Miles Davis, Quincy Jones. On mangeait de l’excellente nourriture, et il y avait de super alcools! (Rires.) Sans rire, ce sont des moments incroyables qui n’arrivent qu’ici.

En parlant de choses incroyables, vous avez travaillé avec Éric Cantonna sur un titre jazz pour Disney. Comment était-ce?!

Ah! (Rires.) Vous savez, j’ai grandi en regardant du football, et lui est un personnage si charismatique. Éric a ce truc de masculinité extrême et, en même temps, il est très ouvert à tenter des choses, à laisser sortir sa sensibilité. Pour «Be Our Guest», il me disait qu’il ne savait pas s’il pourrait le faire, mais il voulait vraiment essayer. On a eu beaucoup de plaisir et le résultat me plaît.

Vous regardez la Coupe du monde en ce moment? (Ndlr: l’interview a été réalisée le 25 juin, avant que l’Angleterre perde en demi-finale.)

Évidemment! Je crois que l’on a une bonne équipe, je crois en ses capacités, on va gagner! (Rires.) OK, en gros, tant qu’une équipe a un beau jeu, j’aime le football.

Revenons à la musique. Depuis la sortie du single «Work Of Art» en 2017 tout le monde attend impatiemment un nouvel album de votre part!

Je veux être un bon père et un bon mari. Donc, si je sors des disques tout le temps, je dois tourner et voir plus mon band que ma famille. Je ne veux pas être le genre de père qui voit ses enfants 6 semaines par an… C’est une décision délicate de savoir quand je dois sortir ce prochain album. Oui, j’ai 12 chansons qui sont prêtes, qui sont selon moi géniales et j’ai hâte de les présenter. Mais je crois que les gens qui me suivent et aiment m’écouter me pardonneront de les faire patienter.

Vous allez en jouer quelques-unes ce soir?

Oui, deux ou trois, c’est promis, on va vous faire une belle soirée. (Rires.)

Votre show à la BBC Radio, racontez-nous!

À la base, la BBC m’avait demandé quelque chose très jazz, mais ensuite ils m’ont laissé faire comme je voulais et on a mélangé les genres, car l’electro peut aussi mener au jazz. C’est un show très instinctif, je n’arrête pas d’acheter des disques, écouter de nouveaux artistes. Pouvoir partager ça avec les gens, c’est flatteur et cool.

Un ami hyperfan a demandé quand vous allez gouverner le monde. (Rapport au titre «If I ruled the world»).

Déjà, dites-lui que je l’adore ce fan! (Rires.) Mais il faut que vous sachiez que je suis l’inverse d’un control freak! J’aime le chaos et les surprises. Je n’ai pas besoin de tout contrôler. Cela dit, je rêverais que ceux qui gouvernent le monde aient plus d’empathie et de gentillesse.

Enfin, c’est quoi votre «Mixtape» du moment?

J’écoute pas mal tout ce que Kanye West vient de produire. J’ai adoré le dernier Pusha T et aussi Jon Hopkins, qui est tellement génial comme producteur. Quand il fait beau, j’écoute de la musique brésilienne et je viens de faire découvrir AC/DC à mes enfants. En gros, en musique, la seule règle c’est de toujours continuer à être curieux. (Le Matin)