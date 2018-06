Chaque groupe a son histoire. Une page de celle de Lady Bazaar est terrible. Le groupe a été fondé en 2012 par quatre étudiants qui se sont rencontrés à la Haute École de Musique à Lausanne (HEMU). Et près de 150 fois, ils ont emmené leur groove en concert. Mais, en mars 2017, Matthieu, le chanteur-bassiste de ce joyeux bazar, a tragiquement disparu. Une Lady est pourtant venue à la rescousse, sa sœur, Delphine, et l’histoire a pu continuer. Un album, «Brave», est sorti un an après le drame, et ce soir il y a ce concert dans le parc Vernex que tous attendent impatiemment. Et préparent soigneusement.

C’est la veille de leur prestation que nous avons joint Delphine et Thibault entre deux répétitions devant leur local situé au Flon, à Lausanne.

«The groove must go on», c’est un motto qui semble bien correspondre à Lady Bazaar.

Thibault. Carrément. Quand il arrive une tragédie comme ça, il faut parvenir à l’intégrer dans sa vie. C’était quelque chose de très fort parce qu’on était tous liés par l’amitié, la musique et l’école.

Ça a toujours été évident que vous n’arrêteriez pas le groupe?

T. Au début la question ne se posait pas vraiment, on était tellement dans l’émotion. Puis les choses se sont faites très rapidement. On a fait un concert en hommage à Matt avec Delphine à la HEMU. Puis on a décidé de jouer comme prévu au Cully Jazz et c’est à partir de là que c’est devenu évident que l’on continuerait. On poursuit notre route mais c’est un nouveau groupe, avec une fille et un 5e membre. C’est surtout une nouvelle ère.

Delphine. Matthieu fait le pont entre les deux histoires qu’on est en train de construire.

C’était quoi l’idée de départ derrière Lady Bazaar?

T. Je suis parti de Nantes pour faire mes études à Lausanne et j’avais envie de fonder un groupe qui aurait suffisamment d’impact pour faire évoluer les carrières de chacun. Aucun de nous n’est un jazzman pur et dur, on voulait juste faire notre groove.

Delphine, avant d’intégrer Lady Bazaar, que représentait le groupe pour vous?

D. Avec ma petite sœur, Mathilde, on était leurs groupies! (Rires.) J’ai toujours fait de la musique avec mon frère, j’allais faire un album qu’il devait composer. Finalement, à l’époque où on avait prévu de travailler ensemble j’étais en train d’enregistrer «Brave» avec Lady Bazaar. Parce qu’il était parti… Il n’y a pas de logique!

Comment êtes-vous parvenue à endosser ce rôle?

D. Ça s’est fait sans réfléchir. On a voulu développer un son qui respecterait ce qui avait été commencé avec Matthieu, en laissant de l’espace à ce que je suis. Le but n’était évidemment pas de vivre à sa place mais d’écrire notre histoire grâce à la force qu’il nous avait transmise à tous. On a essayé de se soigner ensemble. Par exemple, «Brave» est un titre que mon frère a composé mais qui n’avait pas de paroles et qui est devenu un message d’amour que je lui ai écrit. Il avait laissé de l’inachevé comme pour nous laisser l’achever.

Le prochain album sera donc réellement le premier du nouveau Lady Bazaar.

D. Vous entendrez toujours Delphine inspirée par Matthieu. Je suis sûr que quand j’aurai une page blanche devant moi, il sera là pour m’aider à composer. J’ai l’impression que c’est même déjà arrivé. (Rires.)

Votre concert parfait ce soir à Montreux, vous l’imaginez comment?

T. Blindé de monde avec une super météo et avec des retours et une sono qui fonctionnent.

D. Que le public danse, pleure, aime et qu’il se fasse des bisous. (Le Matin)