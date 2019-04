Les artistes qui font leur tournée d'adieu ont décidé de mettre la ville de Montreux sur leur route. Si on savait depuis presque un an que le «Farewell Yellow Brick Road» de Sir Elton John s'arrêtera au festival de jazz – ce sera le samedi 29 juin au stade la Saussaz – deux grandes dames de la musique y feront aussi une halte remarquée: Joan Baez et Anita Baker. La chanteuse de folk, d'abord (3 juillet), pour un ultime retour pieds nus après une folle jam session avec B.B. King en 1989. La voix du R'n'B, ensuite (10 juillet), pour chanter «Giving You The Best That I Got» une dernière fois dans cette ville qui l'a accueillie en 1986 avec George Duke et le Al Jarreau Band.

La 53e édition du Montreux Jazz (du 28 juin au 13 juillet), ce n'est pas que des mouchoirs agités au vent pour dire adieu, comme le dévoile le festival aujourd'hui. C'est aussi des grands noms côtoyant des jeunes pousses, dont quelques futures stars, du jazz grand public sur la même affiche que le rap dernière génération et du rock pour chevelus (Slash) ou poilus (ZZ Top).

Que du lourd au Stravinski

La plus importante salle du festival, l'auditorium Stravinski, ne trompe pas son monde: c'est bien là que défilent les plus grosses têtes d'affiche, dans un panaché savamment composé. Avec trois hommes de grande classe, en ouverture, au milieu et en clôture: le Monsieur Parfait Sting (28 juin), la Sex Bomb Tom Jones (9 juillet) et la légende Quincy Jones (avec le Sinfonietta de Lausanne, 13 juillet).

On sera très curieux de découvrir Janet Jackson (30 juin), la petite soeur de Michael, qui vient de faire son entrée au Rock and Roll Hall of Fame et qui célébrera le 30e anniversaire de la sortie de son album «Rhythm Nation 1814». Janelle Monáe et Ms. Lauryn Hill donneront, elles, de la voix respectivement les 11 et 12 juillet tandis que Thom Yorke (sans Radiohead, 4 juillet) et Bon Iver (7 juillet) devraient nous laisser en apesanteur.

Au menu des premières parties, Lizzo (11 juillet, avec Janelle Monáe) et sa troupe de danseuses, les Big Grrrls, uniquement composée de femmes grande taille, ne laissera sans doute personne indifférent; Julien Baker – c'est une fille – et ses puissants hymnes folk non plus (7 juillet, avec Bon Iver). À noter que l'artiste du 30 juin doit encore être annoncé, une femme et une grande, comme on nous l'a murmuré.

Le Club, plus populaire que jamais

Pour les profanes, citer davantage que deux noms à l'affiche de la salle consacrée au jazz n'a jamais été une sinécure. Cette année, avec Bobby McFerrin (30 juin), Melody Gardot (5) et Chick Corea (12) mais aussi Yann Tiersen (7 juillet) et Amadou + Mariam accompagnés des Blind Boys of Alabama (8) et enfin Joe Jackson (9), le Club tape dans le populaire pour sa 2e année dans la House of Jazz et ses 600 places.

On citera encore Seun Kuti & Egypt 80 (29 juin), Chilly Gonzales programmé deux soirées (1er et 2 juillet) et enfin Kimberose (13), groupe français empreint d'Amy Winehouse et l'un des coups de cœur du boss du festival, Mathieu Jaton.

Le Lab, the place to be

Que l'on aime le rock, le hip-hop, le funk ou l'electro, le Lab s'affirme une nouvelle fois comme l'endroit où il faut être pour voir les futures stars, celles qui buzzent en ce moment et quelques-unes qu'un parterre où l'on peut boire des bières sied mieux que le parquet immaculé du Strav. Sont attendus: Ibeyi (28 juin), Cat Power (2 juillet), James Blake (4), Rita Ora (8), Mac DeMarco (9) et Eddy De Pretto (11). Apparat (5) et Modeselektor (12) se chargeront de transformer les lieux en club electro, PLK (6) et Suicideboys (10) balanceront de gros beats.

Le Lab, c'est aussi quelques plateaux, c'est-à-dire «des soirées où les programmateurs essaient de créer de savants équilibres», comme le décrit Mathieu Jaton. Notez la date du lundi 1er juillet avec Lewis Capaldi (No 1 au Royaume-Uni), Jessie Reyez (des collaborations avec Sam Smith, Eminem...) et Dermot Kennedy (coup de cœur des organisateurs au dernier Eurosonic).

La billetterie ouvre le mercredi 10 avril à midi. Infos: www.montreuxjazzfestival.com

Le programme complet

AUDITORIUM STRAVINSKI

28 juin: BANG BANG ROMEO, STING: My Songs. 29 juin, au stade de la Saussaz, Montreux: ELTON JOHN: Farewell Yellow Brick Road. 30 juin: PAS ENCORE ANNONCÉ 1er juillet: RIVAL SONS, SLASH feat. Myles Kennedy and The Conspirators.

2 juillet: KENNY WAYNE SHEPHERD BAND, ZZ TOP: 50 Years With ZZ Top. 3 juillet: JOAN BAEZ. 4 juillet: ANDREA BELFI, THOM YORKE Tomorrow's Modern Boxes. 5 juillet: FAOUZIA, GEORGE EZRA.

6 juillet: DENNIS LLOYD, RAG’N’BONE MAN. 7 juillet: JULIEN BAKER, BON IVER. 8 juillet: THE CHEMICAL BROTHERS. 9 juillet: TOWER OF POWER, TOM JONES. 10 juillet: ANITA BAKER: Farewell Concert Series.

11 juillet: LIZZO, JANELLE MONÁE. 12 juillet: JALEN N’GONDA, MS. LAURYN HILL. 13 juillet: QUINCY JONES: Soundtrack of the 80s' with SINFONIETTA de Lausanne (musical director: JOHN CLAYTON).

MONTREUX JAZZ CLUB

28 juin: Pas de concert au Montreux Jazz Club. 29 juin: SOWETO KINCH 4TET, SEUN KUTI & EGYPT 80. 30 juin: RAHH, BOBBY MCFERRIN. 1er et 2 juillet: CHILLY GONZALES. 3 juillet: COLADERA with MARCOS SUZANO, IVAN LINS. 4 juillet: MELVIN TAYLOR, ROBBEN FORD.

5 juillet: JASPER STEVERLINCK, MELODY GARDOT. 6 juillet: CHRISTIAN SCOTT ATUNDE ADJUAH, BILLY COBHAM’S 75th Birthday with Crosswinds Project Special Guest Randy Brecker. 7 juillet: YANN TIERSEN.

8 juillet: GYEDU-BLAY AMBOLLEY, From Bamako to Birmingham: AMADOU + MARIAM and BLIND BOYS OF ALABAMA. 9 juillet: JOE JACKSON. 10 juillet: VINCENT PEIRANI Living Being - «Nightwalker», YOUN SUN NAH TRIO.

11 juillet: MONTREUX JAZZ ACADEMY CONCERT (Musical Director: Christian Scott aTunde Adjuah), BRAXTON COOK, A/B Squared: TERENCE BLANCHARD feat. THE E-Collective. 12 juillet: LINDA MAY HAN OH, CHICK COREA The Spanish Heart Band. 13 juillet: KIMBEROSE, JOSÉ JAMES.

MONTREUX JAZZ LAB

28 juin: NICOLA CRUZ Live, FATOUMATA DIAWARA, IBEYI. 29 juin: RAMIN & REDA, RED AXES Live, Robert Hood & Lyric present: FLOORPLAN, GERD JANSON, DIXON. 30 juin: CHASSOL presents: Ludi, BLACKWAVE, SNARKY PUPPY.

1er juillet: LEWIS CAPALDI, JESSIE REYEZ, DERMOT KENNEDY. 2 juillet: KHRUANGBIN, CAT POWER. 3 juillet: MASEGO, CLARA LUCIANI, JUNGLE. 4 juillet: SEVDALIZA, JAMES BLAKE. 5 juillet: MONOLINK Live, DAVID AUGUST, APPARAT.

6 juillet: SOOLKING, KOBA LAD, MAES, PLK, SCH. 7 juillet: LOYLE CARNER, TOM MISCH, FKJ. 8 juillet: MAHMOOD, RITA ORA. 9 juillet: JACOB COLLIER, MAC DEMARCO. 10 juillet: NIGHT LOVELL, SCARLXRD, $UICIDEBOY$.

10 juillet: GRACE CARTER, EDDY DE PRETTO. 11 juillet: PSYCHO WEAZEL Live, BEN UFO b2b JOY ORBISON, MODESELEKTOR Live, CHLOÉ Live, BEN KLOCK. 13 juillet: SUZANE, L’OR DU COMMUN, COLUMBINE. (Le Matin)