CARL CRAIG

David Guetta et son jeu Simon n’étant pas disponibles, c’est l’un des pionniers de la techno de Detroit qui donnera un workshop jeudi à 15 h. Et qui s’en plaindra? Carl Craig, dont le premier titre est sorti il y aura bientôt trente ans sous le pseudo de «69» – son année de naissance –, dévoilera toutes les possibilités offertes par les machines. Un savoir-faire dont bénéficient aussi cette semaine les participants à la Jazz Academy. L’artiste sera aussi à l’affiche de la soirée (payante) du Lab, samedi, avec son nouveau projet, Synthetizer Ensemble.

Workshop jeudi à 15 h à La Coupole, House of Jazz

YELLOW DAYS

Que faisiez-vous à 18 ans? George Van Den Broek, lui, bien dans ses pantalons de grand-père, compose une soul hors du temps qui fait saliver les faiseurs de mode. Le coup de cœur des programmateurs du Lisztomania cite Ray Charles ou Sam Cooke et même Led Zeppelin parmi ses influences. Nous on pense qu’il a surtout beaucoup écouté Mac DeMarco.

Jeudi, dès 20 h, Lisztomania

THE GARDENER & THE TREE

Si un groupe de Ramsey dans le New Jersey a pu conquérir le monde en chantant «Ho Hey» – The Lumineers, donc – pourquoi en serait-il autrement de cinq garçons de Shaffhouse? The Garderner & The Tree, signé chez Universal, cultive le même goût pour les onomatopées et la folk. Dans le parc Vernex, les jeunes pousses comme les vieilles branches devraient apprécier.

Jeudi, 19 h, Music In The Park

NTHNG

Voilà (encore) un nom d’artiste qui marquerait des points à «Des chiffres et des lettres» spéciale consonnes! Inspiré par la techno et la trance des premières années, ce producteur d’Amsterdam (AMSTRDM?) est connu pour ses nappes profondes à tendance lo-fi. De quoi danser longtemps, s’arrêter soudain et se dire: «Tiens, c’est déjà l’aube?»

Jeudi dès 22 h, Strobe Klub

LE GRAND FINAL

Le dernier week-end du Montreux Jazz Festival laissera des traces! Vendredi, suivez le credo «les têtes intelligentes se protègent»: filez au parc Vernex à 23 h, mettez un casque et profitez de la Silent Disco. Le lendemain en fin de matinée, attrapez un sac et mettez-y un maillot de bain et une tenue pour le soir. Direction le casino et sa pool party où vous gogerez dès midi dans la deep techno du collectif Note gourmande. Puis séchez-vous les cheveux, à 23 h 30 il y a bal à La coupole avec DJ Mitch (swing, funk, calypso, etc.). (Le Matin)