Montreux, Ala.ni connaît. Après 2017, c'est la deuxième fois qu'elle est programmée au festival – ce lundi à 19 h 30 sur la terrasse Ibis Music. De plus, celle qui vit entre Londres et Paris, nous raconte avoir des parents de cœur vivant à Kandersteg (BE) – formidable, non? «Chaque fois que je viens en Suisse, on essaie de se voir. Même quand je suis en transit à l'aéroport de Zurich ils viennent me rendre une petite visite», explique-t-elle.

Avec ce pedigree, Ala.ni devrait être une championne de notre Quiz moit'-moit'. Attention: en cas de mauvaise réponse, elle devra goûter au Cenovis. Mais ça ne lui fait pas peur, ça ressemble à la Marmite, le Cenovis anglais. (Le Matin)