Montreux aurait pu les programmer un dimanche, jour de mariage, quand «les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous». Ce sera un lundi. Qu'importe: le Jazz Club ressemblera tout de même à un quartier de Bamako grâce à Amadou et Mariam.

Après s'être rencontrés en 1975 dans un institut de jeunes aveugles, Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia ont commencé à être connus hors d'Afrique au milieu des années 1990 avant de véritablement exploser en France et ailleurs en 2004 et l'album «Dimanche à Bamako», produit par Manu Chao. À partir de là, on se les arrache. Retour sur 5 de leurs collaborations.

«Beaux Dimanches» avec Manu Chao, 2004

Manu Chao raconte les avoir découvert en voiture, sur le périph' parisien en écoutant la radio: «D'un seul coup, il y a eu une chanson qui a «pété» dans l'autoradio». C'est «Je pense à toi, ma chérie, mon amour». Le fondateur de la Mano Negra adore leur côté blues-rock africain et leur immense douceur. Il propose de produire leur prochain album mais aussi d'en composer quelques morceaux. «Dimanche à Bamako» est enregistré entre la France et le Mali et sort en 2004. Le titre «Beaux Dimanches» casse la baraque.

«Zeit, Dass Sich Was Dreht» avec Herbert Grönemeyer, 2006

La superstar de Basse-Saxe Herbert Grönemeyer, choisi pour interpréter l'hymne officiel de la Coupe du Monde de football 2006, qui a lieu en Allemagne, décide de prendre Amadou et Mariam en featuring. En chantant «Zeit dass sich was dreht» («Celebrate The Day») à ses côtés lors de la cérémonie d'ouverture, ils bénéficient d'une exposition mondiale.

«Sabali» avec Damon Albarn, 2008

Pour leur 6e album, «Welcome to Mali», Amadou et Mariam collaborent avec K’Naan, Keziah Jones, -M- et... Damon Albarn. Ce dernier leur produit «Sabali», un titre electro qui marque un tournant dans la musique du couple malien. Amadou et Mariam sont en tête d’affiche du Glastonbury Festival et assurent la première partie de Blur à Hyde Park, en 2009, ainsi que huit dates américaines de la tournée de Coldplay.

«Oh Amadou» avec Bertrand Cantat, 2012

De nombreux invités participent à leur 8e album, «Folila»: Santigold, Jake Shears (le chanteur des Scissor Sisters), TV on the Radio et Bertrand Cantat. Amadou et Mariam ne connaissaient pas bien Noir Désir mais avaient besoin d'une voix rock. «Ils m'avaient dit qu'un voyage à Bamako me ferait du bien et ils avaient raison», raconte-t-il. Bertrand Cantat chante finalement sur 6 titres de l'album et c'est «Oh Amadou» qui est choisi comme premier single en France. Les deux Maliens se feront épingler jusque dans les colonnes du «Guardian» pour avoir collaboré avec lui.

«L'âme au Mali» avec -M-, 2017

Il y a deux ans, c'est Matthieu Chedid qui les invite. Le Français publie «Lamomali», un album entièrement dédié au Mali réalisé en collaboration avec Toumani et Sidiki Diabaté. Amadou et Mariam chantent avec Jain sur «L'Âme au Mali», déclaration d'amour pleine de poésie de -M- au pays qu'il affectionne tant. (Le Matin)