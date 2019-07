Elle n'a pas eu la célébrité planétaire de Whitney Houston. Pourtant, Anita Baker a remporté 8 Grammy Awards et sa voix de contralto a eu une influence certaine sur les stars du R'n'B qui sont apparues à partir du milieu des années 1980. Quand elle a annoncé sa retraite, à 59 ans, en 2017, elle n'a pas fait non plus les gros titres. Sa tournée d'adieu, qui passe ce mercredi soir par Montreux, est l'occasion de lui faire l'ovation qu'elle mérite. Voici cinq titres comme autant de bonnes raisons d'aller au Stravinski.

«Sweet Love», 1986

Il lui faut attendre ses 28 ans pour la reconnaissance non seulement nationale mais mondiale. Après avoir lâché un temps la musique pour un job de réceptionniste et après un disque au succès d'estime, Anita Baker dévoile «Rapture». La native de l'Ohio y opère un retour au R'n'B classique, où sa voix subtile se démarque clairement des arrangements. L'album, où figure ce «Sweet Love» à la fois passionné et délicieusement désuet, lui permet de gagner ses deux premiers Grammy Awards et est encore considéré aujourd'hui comme une référence.

«Giving You The Best That I Got», 1988

Son plus grand hit: numéro trois au Billboard Hot 100, deux Grammy Awards à la clé et l'album du même nom dont le titre est tiré a été numéro un des ventes aux Etats-Unis! Autant dire qu'Anita Baker a parfaitement continué sur sa lancée. Coécrit par Randy Holland et Skip Scarborough, le morceau était promis au chanteur Howard Hewett. Etant sur le même label que lui, c'est Anita qui entend en premier ces paroles sur une inconditionnelle dévotion à son partenaire. Elle est fiancée et se sent en phase avec la chanson. Sans surprise, «Giving You The Best That I Got» est, depuis, souvent jouée dans les mariages.

«I Apologize», 1994

Encore un titre pour lequel elle est récompensée d'un Grammy, tiré de l'album «Rythm of Love». En 1994, Anita Baker est encore au sommet. Puis elle décide de quitter le monde de la musique pour se concentrer sur son mariage et ses enfants. Un hiatus de dix ans. Elle a raconté, depuis, qu'elle ne pouvait se concentrer que sur une seule chose et qu'aucun sacrifice n'était trop grand pour sa famille.

«You're My Everything», 2004

Anita Baker est de retour, une décennie après «Rythm of Love», avec une chanson dédiée à son mari. Les arrangements sont un peu démodés pour l'époque, comme ses réflexions sentimentales qui tranchent avec le R'n'B obnubilé par les mouvements de fesses. Mais, vocalement, elle est au top. Son contralto est intemporel.

«Lately», 2012

Anita chante une reprise ou plutôt une réinterprétation du single «Lately» de Tyrese, sorti quatre ans plus tôt. De nouveau nommée pour un Grammy, Anita Baker se fait cette fois souffler la récompense par Beyoncé. L'album sur lequel elle planche depuis deux ans doit enfin voir le jour en 2012. Mais l'artiste décide finalement qu'elle doit encore travailler dessus. Il ne sortira jamais. En 2017, Anita Baker annonce qu'elle prend sa retraite avant de décider de laisser la chance à ses admirateurs de l’entendre une dernière fois à l’occasion d’une grande tournée d’adieux. (Le Matin)