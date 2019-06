Trente ans après sa tournée «Rythm Nation», Janet Jackson a toujours le rythme dans la peau. A 53 ans, la jeune maman d'un petit garçon n'a pas arrêté les chorégraphies pendant près de 75 minutes dimanche, à l'auditorium Stravinski. Un concert express qui a connu du très bon comme du moins bon.

La chanteuse devait être sur scène à 20 h tapantes. Finalement, c'est Quincy Jones qui arrive le premier pour dire quelques mots sur l'artiste 20 minutes plus tard. «Je l'ai connue quand elle avait 12 ans. Elle est l'une des personnes les plus douces que j'ai rencontrée», confie-t-il. Il lui demande de venir. Mais la musique commence et le producteur repart dans les coulisses, sans un mot de la star. Gêne.

Alors que les tabloïds disent que l'Américaine s'entraîne toutes les semaines, c'est impossible de deviner sa silhouette. Elle porte un pantalon et une tunique noire qui recouvrent tout son corps. Cela change des chanteuses d'aujourd'hui qui n'ont aucun problème à dévoiler leurs jambes. Elle est entourée de deux choristes, cinq musiciens et de sept danseurs aux habits sombres et déchirés.

«Nasty» réveille la foule

Le début est un peu lent au démarrage. La voix de Janet est parfois trop calme, voire inexistante. Heureusement, c'est à partir de la cinquième chanson que la sœur de Michael Jackson réveille la foule. Les premières notes de «Nasty» démarrent et elle enchaîne les pas et joue avec les ventilateurs dans ses cheveux. La popstar fait enfin surface!

Les titres sont expédiés et durent rarement plus de trois minutes, même certains de ses plus gros tubes, comme «Together Again» et «All for you». La voilà qui remercie enfin Quincy Jones et profite de reprendre son souffle. Quant à la scène, elle est minimaliste, ce qui ne dérange pas car ses danseurs occupent parfaitement l'espace. Ils sont la bonne surprise de la soirée. Dans le public, un fan lui envoie une rose. Elle reçoit aussi un carnet de notes et un blouson en cuir.

Une fin en apothéose

C'est à la fin que Janet Jackson décide de tout envoyer. «Black Cat» a droit à un solo de guitare qui électrise la salle. Un titre plus rock qui sort du lot. Elle enchaîne avec «Rythm Nation» où elle reprend la chorégraphie du clip et monte enfin dans les aiguës. Un régal! L'Américaine clôt son spectacle avec son single sorti l'année passée, le solaire «Made for now». Couleurs flashy sur les écrans et rythme latino au rendez-vous. «Je vous aime Montreux, bonne nuit et que Dieu vous bénisse», lance-t-elle. Janet Jackson disparaît aussi rapidement qu'elle est arrivée. (Le Matin)