Pas besoin de savoir l'espagnol pour comprendre l'essentiel des paroles de La Zowi au Liszto Club jeudi: le mot «puta». Répété inlassablement par la Franco-Espagnole, pour qui il est «un synonyme de fierté, de liberté, de pouvoir». On essaie de croire à l'engagement sincère de la jeune femme. Mais tout ce qu'on retient ce sont des scènes vulgaires – et bon marché – sur du reggaeton qui fait saigner les oreilles.

Il est 22 h 45, dans le club libre d'accès du festival. La Zowi, d'abord accompagnée de son DJ pour balancer trois titres qui vous font rapidement regretter d'être présent, est rejointe par deux danseuses très court vêtues. Celles-ci twerkent ou s'arrosent de vin rosé du festival (!) devant quelques dizaines de spectateurs, qui sont incités à leur mettre la main aux fesses.

Court-métrage catégorie «amateur»

Soudain, l'un d'eux est choisi pour monter sur scène. Il est très vite mis au sol et étouffé par les cuisses et les fesses des danseuses. L'élu ne fait pas le fier. Ses deux geôlières s'embrassent, puis l'une d'elles s'avance vers une jeune fille au premier rang pour lui coller un baiser sur la bouche. Avec leur téléphone, certains sont en train de tourner un court-métrage catégorie «amateur». «Puta», répète La Zowi.

Presque trois heures avant, Lizzo montait sur la scène du Stravinski avec quatre danseuses en body et le mot «bitch» sur ses lèvres. Rien de vulgaire, pourtant: une artiste ronde, incroyable bête de scène incitant les spectatrices à s'aimer telles qu'elles sont, et un triomphe mérité. C'est comme ça que la cause des femmes est servie.