La voix grave de Mahmood résonne encore dans le Lab. L'Italo-Égyptien, de son vrai nom Alessandro Mahmoud, a été la surprise de la soirée de lundi. Son concert aux sonorités pop et arabes a réveillé le public qui ont eu l'occasion de chanter à deux reprises son tube «Soldi». Pas étonnant que le Milanais de 26 ans soit arrivé deuxième à l'Eurovision.

L'écriture avant tout

«Je suis arrivé au concours avec ma chanson tout en italien et une phrase en arabe, je ne m'attendais absolument pas à une bonne place», nous-a-t-il dit avant d'ajouter: «J'y suis allé surtout pour m'amuser et, heureusement, tout s'est bien passé.» Même très bien passé, car le chanteur est reparti avec le prix du meilleur texte de la compétition. «C'est une super belle sensation d'avoir gagné cette récompense. L'écriture est ce qu'il y a de plus important dans mes chansons, et j'avoue, ça me rend fier.» Il nous explique avoir écrit pour plusieurs artistes italiens. Notamment, le dernier titre de Marco Magonni, «Hola».

De ce jour, si spécial, il se rappelle peu de choses, sauf d'un appel. «J'ai reçu plein de messages qui m'ont tous beaucoup touché, mais avoir ma mère au téléphone juste après le classement final a été un vrai bonheur.» Fière de lui, elle lui a parlé quelques minutes avant qu'il ne soit accaparé par les médias.

Il jouait de la trompette

Mahmood raconte que ses premiers souvenirs en relation avec la musique étaient justement avec sa mère. «J'étais à ses côtés, dans le salon, et je me souviens que je chantais et je jouais de la trompette pendant que je regardais des dessins animés.»

Aujourd'hui, il garde sa passion pour le chant. Depuis sa victoire à Sanremo en février dernier (le plus grand concours de chant télévisé en Italie), il n'arrête pas de voyager et n'a pas encore eu le temps de faire une pause. «Je m'apprête bientôt à sortir mon deuxième single qui commence par la lettre B. Tout bientôt, promis!» Il confie également travailler sur son deuxième album. «Je n'aime pas faire les choses rapidement, je prends mon temps, mais je suis déjà en train d'écrire de nouvelles chansons. En même temps, personne ne va me mettre la pression, j'ai sorti un album cette année», rigole-t-il. (Le Matin)