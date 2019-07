Vendredi très tôt le matin, soit bien après son concert au Stravinski, on a vu Janelle Monáe chantant et dansant sur les tables de la Coupole. Autres participants à cette jam, l'incroyable Lizzo mais aussi Jon Batiste et son mélodica, Shania Twain et Quincy Jones!

En deux semaines, les couche-tard ont eu la chance de voir à l'étage du Montreux Jazz Club Rag'N'Bone Man, Chilly Gonzales, Bon Iver... «C'est une année où le côté humain, le côté proximité de Montreux qu'on a toujours voulu ont été particulièrement forts. Avec des artistes qui sont en vacances, qui restent plus longtemps, qui participent aux jams. C'est comme ça que j'aime le festival, quand ça déborde de partout», se réjouit Mathieu Jaton.

Comptes équilibrés

Même si, à l'heure de faire le bilan, le directeur du Montreux Jazz met en évidence l'accueil de son festival, il peut positiver sur les chiffres. Cette année, les comptes s'annoncent en effet équilibrés surtout grâce à la superbe météo qui a fait envie aux gens de venir consommer sur les quais.

Entre 240 000 et 250 000 personnes sont venues sur le site, soit dans la fourchette haute du festival.