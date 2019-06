Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour le directeur du Montreux Jazz. Quelques nouveautés marquent en effet cette 53e édition. Tout d'abord, le premier concert dans un stade dans l'histoire du festival avec Elton John, que 15 000 spectateurs viendront écouter samedi 29 juin. Il y a également le Lisztoclub, fusion des nuits fièvreuses du Strobe et des concerts du Lisztomania et dont l'entrée est gratuite. Notons encore l'arrivée du Pass Lab, un abonnement qui donne accès à toute la programmation du Montreux Jazz Lab pour 299 francs. Enfin, une surprise marquera le dernier jour du festival, le samedi 13 juillet, comme nous le confie Mathieu Jaton. Rencontre avec un directeur heureux et aussi un peu tendu.

Mathieu Jaton, comment vous sentez-vous à quelques heures du lancement du Montreux Jazz Festival?

C'est toujours une grande excitation, même après vingt ans de festival, car c'est l’aboutissement de onze mois de travail. Et ça m'émeut de voir tout se monter petit à petit et de se dire que ce soir à 20 h on va appuyer sur le bouton et tout va démarrer avec les premiers concerts au Stravinski, au Lab et au Club.

Tout de même, samedi, vous organisez votre premier concert dans un stade. Il doit y avoir du stress.

C'est vrai. On a un peu l'impression de faire deux festivals en un. Le concert d'Elton John c'est treize jours de montage et cinq jours de démontage pour deux heures trente de concert. J'aurais tendance à dire: heureusement, c'est au début! Mais à Montreux on aime les défis.

Où en est le Montreux Jazz niveau billetterie?

On a la chance d'être stables par rapport aux années précédentes. On sent – et ce n'est pas nouveau – que le marché s'affaisse un tout petit peu. Mais pas qu'en Suisse. En Angleterre, par exemple, beaucoup de festivals qui faisaient le plein d'habitude ne sont pas complets. On est très attentifs à ça, même si le Montreux Jazz n'est pas un open air.

Pourquoi avoir lancé un pass pour avoir accès à toute la programmation du Lab pour 299 fr. deux semaines seulement avant le début du festival?

On travaillait depuis un moment sur cette idée. C'est une manière de s'adapter à la consommation actuelle de la musique. Beaucoup de gens écoutent un morceau ici, un morceau là sur Spotify, et ceux-ci n'ont pas forcément envie d'écouter les trois artistes à l'affiche d'une même soirée au Lab mais préfèrent picorer. C'est un test. Est-ce qu'on l'a proposé trop tard? Peut-être.

Un plan canicule est-il prévu?

Oui. On fait beaucoup de présence sur les quais avec de l'information et de la distribution d'eau et peut-être de crème solaire.

Quel est le pire: le froid ou la canicule?

Le froid. On se rappelle tous de 2014 quand on a eu quatorze jours de froid et de pluie. En festival, on a envie de se sentir en été. Je serais mal placé pour me plaindre: on a une super météo pour le début du festival et j'espère que ça va continuer. Certes, il fait chaud mais on sort de semaines fraîches. Donc si le début de Montreux peut annoncer l'arrivée de l'été, ça me va très bien.

Montreux s'apprête-t-il à chouchouter Elton John durant plusieurs jours dans un palace?

Il a une grosse tournée... (Rires.) Ce qui est sûr, c'est qu'il restera en tout cas une nuit sur place à Montreux. Ce qui n'est pas la cas sur toutes ses étapes. Est-ce qu'on le verra se balader sur les quais? Je ne suis pas sûr.

Ou le voir participer à une jam...

On peut toujours rêver. Mais tenant compte de la densité de sa tournée et de la longueur de ses concerts, on peut comprendre qu'à son âge il a besoin de se reposer et de se concentrer sur la date suivante. Mais évidemment on a tout à disposition, s'il le souhaite. On est prêt à rebondir à n'importe quel moment s'il veut faire quelque chose de spécial à Montreux.

Hormis Elton John, quel est l'autre gros show du Montreux Jazz?

Janet Jackson (ndlr.: dimanche 30 juin). Elle ne devait pas tourner en Europe puis elle a décidé de faire une date à Glastonbury en Angleterre et on a réussi à se greffer. Son set-up à Montreux ressemblera à celui qu'elle a à Las Vegas: beaucoup de danseurs, des escaliers, des podiums, un vrai show à l'américaine. Je me réjouis beaucoup.

Du côté de la programmation gratuite, le Strobe, qui était le lieu des DJ, et le Lisztomania, qui était le lieu des concerts, fusionnent. Cela réduit l'offre.

Non. On a deux concerts par soir puis des DJ jusqu'à 5 h du matin. La capacité est de 1200 personnes, sur trois étages: la scène en bas, le balcon et puis, nouveauté, par l'extérieur on prend un escalier qui nous amène sur le balcon du Lab. Avant, on segmentait les publics et les offres musicales. Aujourd'hui, il y a une perméabilité beaucoup plus forte entre les styles qui permet de revenir à un lieu unique pour les noctambules

À quand l'inauguration d'une nouvelle statue d'artiste à Montreux?

(Rires.) Cette année... Le dernier jour du festival... C'est une surprise et c'est une demi-nouvelle, vous comprendrez pourquoi. (Le Matin)