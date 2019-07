Lundi soir, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Mes collègues de l'équipe festivals et moi-même voulions passer au Liszto Club boire un dernier verre. Mais impossible de sortir du centre des congrès, c'est la tempête et l'assurance d'être rincés. Mais d'eau, pas de bière, donc non merci. Demi-tour, passons par les sous-sols et la porte arrière du club. Le «garde» demande de voir notre accréditation. Ce pass, ce précieux que tous nous envient – et on les comprend – car il permet d'accéder à tous les concerts. Refus. Il faut le pass du niveau supérieur.

Le programme «pétrole contre nourriture»

Perdus dans le dédales du bâtiment, nous suivons la lumière et nous nous retrouvons par hasard au bar du staff. C'est une salle avec des tables, une bière moins chère, un flipper et trois baby-foots. Nous sommes quatre, un baby est libre, allons-y! Toi avec moi, elle avec elle, engagement. Pas de balle! Nous découvrons alors le système qui n'est pas sans rappeler le programme «pétrole contre nourriture» qu'ont connu les Irakiens: badge contre balle de baby-foot.

On s'étrangle. Cette carte plastifiée si enviée que d'aucuns tentent de voler, cette accréditation qui vaut une blinde et qu'il ne faut surtout pas perdre, je l'échange à un bar contre une balle de baby-foot?! Nous avons donc joué sur un baby Heinek', les pieds dans de la bière renversée, avec la balle la plus chère du monde! Je l'avais dit: lundi soir, il s'est passé quelque chose d'incroyable. (Le Matin)