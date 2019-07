Mercredi 10 juillet, départ 13 h 17 précises de Montreux direction Les Rochers-de-Naye à 2042 mètres d'altitude. Le petit train est bondé et, une fois n'est pas coutume, durant tout le voyage, ce ne sera pas la crémaillère que l'on entendra le plus mais deux groupes de musique. Les Yellow Dogs dans un wagon, Crazy Pony dans l'autre. On tape des mains, chante en coeur. Bienvenue dans le Montreux Jazz Train bluegrass & rockabilly, le tout premier convoi du genre de l'histoire du festival, plus habitué à proposer du jazz new orleans.

Quarante minutes de notes et de trajet nous emmènent au restaurant Alpin des Rochers-de-Naye. Là, sur la terrasse, face à un panorama superbe, nos deux groupes se remettent à jouer durant deux heures et certains n'hésitent pas à entamer un twist. Puis le train redescend de la montagne, toujours au son du bluegrass et du rockabilly. Arrivée à Montreux à 17 h 06. Tout le monde descend!