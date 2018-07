Au programme du 17 au 22 juillet 2018:

Mardi Depeche Mode, Kaleo, Django Django, Declan Mckenna, Algiers, Superorganism, Altin Gun, Charlotte Cardin, J. Bernardt, Vendredi sur mer, Crimer, H E X, Bicep, Txarango, Diron Animal, Imam Baildi.

Mercredi The Killers, MGMT, Black Rebel Motorcycle Club, Warhaus, Idles, Lysistrata, Magic & Naked, Jain, Vianney, Eddy de Pretto, Angèle, Nina Kraviz, Ana Moura, La Pegatina, Imam Baildi.

Jeudi Gorillaz, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Ibeyi, Kokoko!, Tshegue, 47soul, L'orage & L’éclair = La Tempête, Nekfeu, Lorenzo, Little Simz, Feder, Fou! (Flexfab & Hook), Audio Dope, Vinicio Capossela, António Zambujo, Calima.

Vendredi Lenny Kravitz, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Inüit, Theo Lawrence & The Hearts, Malik Djoudi, Orelsan, Romeo Elvis, Xtrm Tour feat.Makala, Slimka & Di-Meh, Danitsa, Soja, Havana meets Kingston, Jahneration, Opuswerk + Benjamin Muzzin, La Còr de la plana, María Símoglou Ensemble, Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare.

Samedi Jamel Debbouze, Suprême NTM, Bigflo & Oli, Muthoni Drummer Queen, S.O.S, Lonepsi, Bernard Lavilliers, Feu! Chatterton, Clara Luciani, Adieu Gary Cooper, Hungry 5 feat. Worakls, N’to & Joachim Pastor, Arnaud Rebotini, Kid Francescoli, Canzoniere Grecanico Salentino, Mascarimirì, Giufà.

Dimanche Indochine, Loïc Nottet, Claudio Capéo, Yonaka, Bon Voyage Organisation, Rilès, Nomadic Massive, Mario Batkovic, Ghetto Kumbé, Mawimbi, Stabat Mater de Rossini pour grand choeur, 4 Solistes et Orchestre, Camille & Julie Berthollet, A Filetta, Giufà, Mister Milano.

Billetterie Last Minute 1500 billets ont été réservés pour chaque soirée pendant le festival. Ils sont en vente chaque jour dès 9h sur paleo.ch.