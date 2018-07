Ça sent déjà le Paléo mardi après-midi sur le chemin menant au Nyon-St-Cergue. Les tenues sont légères, les sacs à dos sont remplis d’«au cas où», il y a ceux qui portent leur attirail de campeurs et ceux qui ont une bière à la main. On se dit qu’alors que le monde bouge si vite une chose est immuable depuis 1969 et Woodstock: le doux parfum des open airs. On déchante pourtant dans le petit train menant à l’Asse, compressé contre une paroi. Ah, la foule! Notre esprit divague en regardant la liste des arrêts. On pourrait n’en avoir Cure, mais ce n’est pas La Joy dans ce wagon où les effluves semblent sortis d’une Chèvrerie. D’autant plus que le gars en face est Trélex. Il fait chaud et on a hâte de se rafraîchir dans l’un des Bassins du festival. Ouf, arrivé: enfin la Pl’Asse! Fluck

Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Corse et sud de la France dans le désordre. C’est un focus méridional qu’a décidé d’offrir cette année le festival avec son village du monde. Outre pizzas, pâtes, paella, pastéis de nata, tzatzíki, fruits de mer et polenta qui sont évidemment – et c’est tant mieux – au programme, un nouveau lieu s’ajoute à l’endroit, cette année. Comme avec la Tour Vagabonde il y a deux ans, le Village du monde s’est offert l’Escale à côté du Dôme. Un joli chapiteau, avec de petites tables assorties de lampes, pour que les artistes méditerranéens puissent s’y produire dans des conditions plus intimes.

Danse, proximité et Super Bock

Amaryllis Blanchard, responsable du Village s’enthousiasme des lieux: «Nous avons créé des arcades, des places publiques et des fontaines.» La belle ajoute se réjouir d’accueillir dans l’Escale les artistes, notamment pour la danse. «Cet esprit de proximité, c’est tellement méditerranéen», explique-t-elle. On acquiesce.

Autre endroit cool? Oui, le bar du Voyageur, où, entre autres, la Pietra, une bière à la châtaigne corse, et la Super Bock, la populaire blonde portugaise, seront proposées, histoire de changer de la traditionnelle Cardinale!

Côté musique, soyez curieux, tous les jours des pépites telles qu’Ana Moura et son fado, le beau Vinicio Capossela et encore les joyeux fous de Giufà y seront à écouter. On vous le promet, on n’y verra pas l’ombre de l’infâme reprise de «Bella Ciao» de Maître Gims…

Tarantella!

La tarentelle, c’est «la» danse traditionnelle du sud de l’Italie par excellence. À la base, elle était censée guérir un malade souffrant d’une morsure de tarentule, puis le spleen et la dépression. Mais avec les Italiens du groupe Tarentelle! elle devient fraîche comme une rasade de Birra Moretti. Le groupe est à attraper dès jeudi au cœur du Village du monde et samedi à l’Escale à 23 h 45.

Juan Toro Y su Cuadro Flamenco

Venu de Séville, le chanteur Juan Toro donne de la voix afin que la fougueuse Paula Vera Ramírez puisse faire virevolter sa robe à pois et à volants comme il se doit. Daniel Fernández León, lui, les accompagne à la guitare pour parfaire cet hymne au flamenco issu du folklore populaire andalou. Si vous avez des castagnettes, emportez-les et venez rejoindre les Espagnols aujourd’hui à l’Escale à 16 h 45 et toute la semaine au cœur du Village du monde.

Et aussi, SOS Méditerranée

L'association humanitaire est le partenaire caritatif du Paléo. Grâce à l'«Aquarius», navire tragiquement d'actualité, elle effectue les sauvetages en Méditerranée de ceux qui fuient l'enfer libyen. Sur son stand, il est possible d'aller discuter de ses besoins et du côté indispensable de son travail.