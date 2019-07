Le Paléo lance, cette année, Galaxy. Disponible sur l’application mobile du festival, le programme permet de prendre part à une création digitale version XXL qui évoluera en temps réel sur les écrans géants, ainsi que sur l'arrière de la Terrasse dès la nuit tombée. Vous pourrez créer de nouvelles planètes à partir d’un dessin ou d’une photo qui viendront donner vie à la galaxie Paléo. Malheureusement, Galaxy n'a pas pu être lancé mardi. La cause: «Un petit souci informatico-galactique», annonce le festival. On espère découvrir vos talents dès ce soir.

Mardi à 23 h 45, alors que le groupe Twenty One Pilots arrivait sur la Grande Scène, l’équipe technique du Paléo a retenu son souffle. Si ce concert se passait bien, le premier test était passé.

Cela a été le cas. Le duo américain n'a connu aucun problème. Mieux: il a profité du nouvel espace, en long et en large, faisant notamment brûler une voiture, et s'est même offert un bain de foule.

Le public l'a peut-être remarqué: le Paléo s’est doté d'une nouvelle Grande Scène plus imposante. C’est en largeur qu'elle gagné. De 36 mètres, elle est passée à 53 mètres. L'ouverture a gagné 4,5 mètres.

Pour quelle raison changer? «Pour répondre aux exigences des artistes et accueillir des shows qu'on ne pouvait pas se permettre», explique Nick Sandoz, responsable technique des scènes. Il promet que le public a désormais une meilleure vue et que le son est mieux réparti. Ces dernières années, les artistes viennent en effet avec de plus en plus de matériel. De 6 semi-remorques en 2004, le festival en accueilli 42 l'an dernier!

Spécificités du terrain

L'entreprise Nüssli, qui a construit notamment les gradins de l'arène de la Fête des Vignerons, a conçu la Grande Scène. Elle a dû s'adapter aux spécificités du terrain. C'est-à-dire la concevoir dans la largeur plutôt que dans la profondeur, comme cela se fait généralement. Quatre semaines ont été nécessaires pour la monter. Le démontage en exigera une seule.

Ce qui frappe peut-être le plus est la taille des écrans. Autrefois en format 16/9, ils sont désormais carrés et pèsent la bagatelle de 6,5 tonnes chacun. On pouvait craindre un effet vertical qui nous vient des réseaux sociaux et qui n'est pas toujours apprécié, avant tout par les puristes.

Mais, mardi, les concerts de Christine and the Queens puis Twenty One Pilots nous ont rassurés: les plans serrés y gagnent presque en qualité. Ne reste plus qu'à tous les autres artistes d'en profiter jusqu'à dimanche!