Paléo s’est vu décerner mercredi soir le «Health and Safety Innovation Award», qui honore chaque année une idée ou un projet permettant d’améliorer la sécurité des festivals.

L'événement vaudois a ainsi été récompensé dans le cadre d'un projet de protection contre les véhicules hostiles en collaboration avec le Roskilde Festival (Danemark). L'initiative consistait en un système d'arbres disposés en pots et aménagés sur les axes d’entrées des festivals.

«Il s’agit de mesures de protections simples, mais efficaces et qui s’intègrent dans une démarche urbanistique, explique Paléo dans un communiqué. [...] Il est essentiel dans le contexte de la menace terroriste, de trouver ensemble des solutions, dans un esprit d’échange de connaissances et de savoir-faire, qui protègent efficacement mais restent accueillantes pour nos festivaliers.»

Daniel Rosselat, fondateur et président du festival, a lui aussi été récompensé lors de la cérémonie avec le «Lifetime Achievement Award», une distinction saluant «l’engagement de personnalités dont la vision et l’énergie stimulent le marché des festivals de manière dynamique, créative et positive».

«Avec ces distinctions, c’est toute l’organisation du festival et ses 4800 bénévoles qui sont honorés, mais aussi le public, les artistes, ainsi que tous les partenaires qui font de Paléo un événement si particulier», indique le festival.

