Sa voix douce va bercer le Paléo lors d'une belle soirée d'été. En effet, Lana Del Rey va fouler pour la première fois de sa vie la plaine de l'Asse ce 24 juillet à 23 h 45. Un très beau coup de la part du festival, d'autant plus qu'il s'agit de son unique date suisse programmée pour le moment. Elle va certainement donner son maximum pour laisser une bonne impression à un pays qui la soutient depuis le début. Mais avant de l'écouter chanter, on vous propose de découvrir sept points que vous ne saviez peut-être pas sur l'Américaine de 34 ans.

Le vrai nom de Lana Del Rey est Elizabeth Woolridge Grant. Elle a débuté dans le milieu musical en tant que May Jailer (pour son album acoustique «Sirens») puis est devenue Lizzy Grant & The Phenomena, Sparkle Jump Rope Queen, Lizzy Grant et enfin Lana Del Rey. Ce dernier pseudonyme est la combinaison de Lana Turner, une actrice hollywoodienne, et de la Chevroley Delray, voiture américaine de la fin des années 50. Sa maison de disques lui avait conseillé d'adopter ce nom car elle trouvait qu'il collait parfaitement à son univers.

Lana Del Rey n'a jamais pris de cours de chant. Au début, sa grand-mère l'a conseillait. Elle a ensuite commencé à développer sa technique dans le chœur de son église et dans celui de son école.

On l'entend toujours là où on l'attend le moins. Surtout lorsqu'il s'agit de collaboration. L'artiste a déjà étonné ses fans en 2016 en chantant en duo avec The Weeknd sur le titre Lust For Life. Cette année, on la retrouve aux côtés de deux grandes figures de la musique pop: Ariana Grande et Miley Cyrus. Le trio a accepté de chanter un morceau de la bande originale du film «Charlie's Angels», prévu le 30 octobre.

Elle est absolument fan de Britney Spears. Dans ses plus grandes influences musicales on retrouve aussi Elvis Presley et Kurt Cobain.

A 19 ans, Lana Del Rey a étudié la métaphysique et la philosophie à New York. Elle a révélé qu'elle avait choisi ce domaine d’études, car elle était «intéressée par Dieu et par la façon dont la technologie nous aide à découvrir d'où nous venons et pourquoi.»

Son album «Born to Die» est son plus grand succès. Il est sorti le 27 janvier 2012 en Suisse et se classe premier dans 9 pays, dont le nôtre. Le 17 janvier 2018, l'album devient officiellement l'un des trois seuls disques féminins à être resté 300 semaines dans le Billboard 200.

Lors d'un de ses concerts, l'artiste a annoncé que son prochain album sortira en août prochain. Depuis, elle a publié plusieurs singles qui figureront sur le disque intitulé «Norman Fucking Rockwell». On pourra entendre «Mariners Apartment Complex», «Venice Bitch» ou encore «Doin' Time». Cette dernière chanson, dévoilée en mai dernier, est en réalité une reprise chantée par le groupe californien Sublime, sortie en 1996.