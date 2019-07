Il est l'un des artistes les plus populaires du moment en France. Soprano rassemble et continue depuis le début avec une tournée à guichet fermé. Dernier stop en date, le Paléo ce vendredi 26 juillet.

L'artiste nous a expliqués qu'il est content de passer à nouveau par la Suisse et revient sur quelques moments importants dans la musique et sa vie de tous les jours. De notre rencontre, on retiendra son rire et sa grande humilité. «Je suis si reconnaissant de ce que je suis en train de vivre, j'ai hâte d'écrire une nouvelle page de cette histoire avec Paléo», a-t-il conclu. Vous êtes prêts?