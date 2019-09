La Bâtie-Festival de Genève a attiré cette année une affluence en augmentation de plus de 10%, avec 34'500 spectateurs. Pendant les 18 jours de cette 43e édition, plus de 50 représentations ont eu lieu sur 41 sites genevois, de France voisine et vaudois. Ce nombre est légèrement en recul par rapport à 2018 quand plus de 60 propositions avaient été prévues pour le public. Dimanche, les organisateurs se sont dits satisfaits de cette seconde édition sous la direction de Claude Ratzé.

Ils se félicitent d'avoir confronté les festivaliers à des zones méconnues, dont certaines deviendront accessibles avec le Léman Express ou le prolongement du tram. Le taux moyen de remplissage moyen a atteint 85%.

Parmi les moments forts, la fresque incandescente «Tous des oiseaux» de Wajdi Mouawad a ouvert le festival. «Kind» des Peeping Tom ou encore «Là» de Baro d'evel ont également marqué cette rencontre. Des formats inhabituels ont aussi été dévoilés comme la pièce D'amour et d'eau fraîche pensée par Rémi Dufay, interprétée dans un car.

Les 5 soli de Cindy Van Acker ont investi le site du futur Pavillon de la danse. Côté littéraire, Mette Edvardsen a fait des haltes aussi bien dans le canton de Genève qu'en France voisine.

La Bâtie a étendu les nombreux partenariats qu'elle a établis désormais avec 40 institutions genevoises. Parmi elles, deux collaborations avec le Grand Théâtre de Genève ont mis à l'honneur le compositeur Philip Glass. Côté musiques, Flavien Berger a ravi avec ses sonorités spectrales et deux DJs ont attiré plus d'un millier de personnes. Du rap aux jazz, tous les styles étaient au menu.

Au total, 15 animations ont été montrées en première suisse. Six rencontres entre artistes et spectateurs et un atelier pour les professionnels ou encore une exposition ont complété le dispositif. La prochaine édition aura lieu du 28 août au 12 septembre 2020. (ATS/nxp)