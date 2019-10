Déjà battu mardi à domicile contre Langnau, Fribourg a égaré trois nouveaux points face à un potentiel adversaire direct pour une place dans le Top 8. Cela avait pourtant bien commencé puisque les hommes de Christian Dubé avaient ouvert la marque par Aurélien Marti dès la 12e minute. Le défenseur en a profité pour marquer son premier but de la saison et son second en carrière.

Les Fribourgeois n’ont pas su préserver cet avantage jusqu’à la pause puisque Tedenby a dévié une «prune» de Rantakari dans le but de Reto Berra à sept secondes de la sirène (20e, 1-1).

Lors de la seconde période, les débats sont demeurés très équilibrés jusqu’au «blanc» de Gottéron. Sur une relance dans l’axe de Tristan Vauclair, Marc Aeschlimann a pu chiper la rondelle et aller marquer seul face a but des Dragons. Les visiteurs ne se sont jamais remis de cette erreur individuelle.

Lors de l’ultime période, Viktor Stalberg a manqué une très belle occasion d’égaliser (44e). Benjamin Baumgartner a mis son équipe à l’abri après une belle inspiration de Fabrice Herzog (50e, 3-1).

Cette neuvième défaite relègue ainsi Fribourg Gottéron à une dizaine de points de la barre. Difficile de préparer de plus mauvaise manière la réception de Lausanne, samedi soir. Ce d’autant plus que les Lions auront faim de revanche puisqu’ils ont également été battus ce vendredi. Cela se complique drôlement du côté de la BCF Arena.

Grégory Beaud, Davos

Davos - Fribourg Gottéron 3-1 (1-1 1-0 1-0)

Vaillant Arena, 3717 spectateurs. Arbitres: MM. Heberisen, Rohatsch (GBR); Altmann et Wolf.

Buts: 12e Marti (Lhotak, Vauclair) 0-1. 20e Tedenby (Rantakari/5 c 4) 1-1. 38e Aeschlimann 2-1. 50e Baumgartner (Herzog) 3-1.

Davos: Van Pottelbergh; Du Bois, Jung; Rantakari, Paschoud; Stoop, Guerra; Kienzle; M.Wieser, Lindgren, Palushaj; Herzog, Corvi, Tedenby; Ambuehl, Baumgartner, Meyer; Frehner, Aeschlimann, D.Wieser; Bader. Entraîneur: Wohlwend.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Chavailaz; Kamerzin, Furrer; Forrer, Marti; Stalder, Abplanalp; Brodin, Walser, Mottet; Rossi, Desharnais, Stalberg; Vauclair, Schmutz, Lhotak; Lauper, Marchon, Schmid. Entraîneur: Dubé.

Notes: Davos sans Hischier, Barandun ni Glarner (club ferme), Buchli, Nygren et Heinen (blessés). Fribourg sans Sprunger, Bykov (blessés) ni Schneeberger (surnuméraire). Sortie sur blessure: Forrer (6e). Fribourg Gottéron sans gardien de 58’37’’ à la fin du match.

Pénalités: 1 x 2’, 1 x 10’ (Corvi) contre Davos, 2 x 2’ contre Fribourg Gottéron.