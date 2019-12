Le «casual dating», qu'est-ce que c'est?

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Jour 1: l’inscription

L’inscription sur TheCasualLounge est totalement gratuite. À condition d’avoir plus de 18 ans, vous pouvez donc facilement créer un profil en quelques étapes sans débourser un centime. Quelques indications plus tard, le profil est fin prêt! (A noter: la plupart des utilisateurs spécifient leurs préférences sexuelles et leurs envies du moment sur leur profil – cela permet d’éviter les malentendus et facilite les prises de contact.)

Jour 2: premiers échanges

T. s’aventure aujourd’hui sur le chat du portail de rencontres coquines numéro 1 en Suisse. Première constatation: les femmes sont plus nombreuses que les hommes. De fait, TheCasualLounge a fait l’impossible pour attirer ces dames sur la plateforme. Résultat? Il reçoit une première invitation moins de 10 minutes après sa connexion au site. S. lui demande s'il serait partant pour «boire un verre» le lendemain soir, et plus si affinités. Elle est en déplacement professionnel, et il semblerait qu’elle s’ennuie un peu… Mais T. reste évasif. Dans l’heure qui suit, ce sont quatre autres utilisatrices qui le contactent. Et apparemment pas pour faire une promenade romantique ou discuter toute une soirée au coin du feu!

Jour 3: toujours plus de propositions

Le jour suivant, l’activité du portail se confirme. En moins d’une heure de présence sur le chat, pas moins de trois femmes prennent contact avec T. (et ce alors que son profil ne contient qu’une poignée d’informations élémentaires). Certaines semblent plus curieuses que d’autres, d’autres sont plus directes. Quoi qu’il en soit, on peut dire que les utilisatrices du site n’hésitent pas à prendre l’initiative!

Jour 4: une prise de rendez-vous

C’est le jour du grand test: cette fois, T. décide d’aller jusqu’à la prise de rendez-vous pour voir si l’utilisatrice ne se défilera pas avant la fin de la conversation. Et tout se passe sans problème: après un petit quart d’heure d’échanges fort sympathiques, J. lui lance une proposition à laquelle il répond par l’affirmative. Rendez-vous est pris le soir même dans un hôtel.

