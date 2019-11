Cinq raisons de chercher un partenaire en ligne

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Raison nº 1: l'anonymat Lors d’un premier contact en ligne, les femmes ont généralement tendance à ne pas trop se dévoiler. Voilà pourquoi la plateforme érotique TheCasualLounge protège les données personnelles de ses membres et anonymise totalement leur photo et leur nom. Les utilisateurs et utilisatrices du portail peuvent ainsi commencer à faire connaissance tranquillement avant de partager leurs photos.

Raison nº 2: l’attitude offensive/défensive Un jour comme ci, un jour comme ça… Tel jour, elles veulent être conquises, tel autre, partir à la chasse! Sur TheCasualLounge, les femmes peuvent avoir un rôle très actif, par exemple en faisant leur shopping parmi les hommes disponibles. Le système de matching perfectionné leur suggère des partenaires sexuels adaptés en fonction de l’humeur et de l’envie du moment!

Raison nº 3: un menu à la carte Les femmes adorent tâter le terrain… Avant de conclure un rendez-vous, elles veulent savoir à qui elles ont affaire. Et les informations disponibles sur le profil des utilisateurs de TheCasualLounge leur permettent de connaître très précisément les préférences et les attentes de leur potentiel amant d’un soir. Préférences sexuelles, désirs spécifiques et autres fantasmes sont ainsi mentionnés d’entrée de jeu, ce qui permet d’éviter les malentendus.

Raison nº 4: plus de liberté Il est plus facile d’évoquer ses fantasmes les plus brûlants dans le cadre d’un échange anonyme en ligne qu’à l’occasion d’un rendez-vous (parfois un peu pénible) dans la vraie vie. L'anonymat offert par internet permet aux femmes de s’exprimer plus librement. Exit les réponses convenues que suscite la pression sociale! Quels qu’ils soient, tous les désirs sexuels sont sur la table.

Raison nº 5: pas d’engagement Sur un portail comme TheCasualLounge, personne ne cherche une relation sérieuse. De fait, les femmes ne boudent pas plus les one-night-stands que les hommes. Au contraire, les rendez-vous purement érotiques leur permettent de ne penser qu’au plaisir, et à rien d’autre. En bref: les joies du sexe sans les fastidieux effets secondaires!

