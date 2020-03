Jeune femme cherche bel inconnu

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Quand les sites de rencontres passagères ont débarqué en Suisse, personne ne prévoyait à quel point ils allaient bousculer les codes et révolutionner les rencontres entre adultes. Moins d’une dizaine d’années plus tard, ce que les Anglo-Saxons appellent joliment le «casual dating» est dans (presque) toutes les têtes.

Les détracteurs de ce nouveau système de rencontres purement sexuelles lui reprochent son aspect cynique: en permettant à tout un chacun de trouver un partenaire sexuel en quelques clics, les portails de rencontres risqueraient de nous faire oublier ce que c’est véritablement que l’amour. On a ainsi souvent comparé TheCasualLounge à une plateforme de shopping sexuel, donnant d’ailleurs l’avantage aux femmes, puisque ce sont elles qui prennent généralement l’initiative d’une prise de contact.

En vérité, ces portails d’un nouveau genre n’ont fait que réaliser ce que nous désirions secrètement depuis longtemps: la possibilité de rapports sexuels éphémères et sans engagement à portée de clic. Que vous soyez jeune ou moins jeune, séduisant ou tout simplement «normal», ces plateformes vous ouvrent grand leurs portes et vous permettent de faire des rencontres rapidement avec toutes sortes de femmes. Certaines, comme TheCasualLounge, ont même des systèmes ultra-sophistiqués de «matching» capables de vous suggérer les rencontres les plus susceptibles de vous intéresser en fonction de votre situation géographique et de vos fantasmes.

Le fait est que les portails de rencontres coquines sont loin d’avoir transformé la Suisse en un pays de mauvaises mœurs. Si elles ont un tel succès, c’est sans doute avant tout parce qu’elles répondent aux besoins d’une population toujours plus nomade, qui privilégie de plus en plus le développement personnel ou la carrière (les femmes, notamment) au détriment d’une vie de famille bien rangée. Il suffit d’ailleurs de lire les témoignages d’utilisateurs de ce type de plateformes pour s’apercevoir qu’ils n’ont rien d’épouvantables obsédés sexuels: ces hommes et ces femmes sont simplement ravis de pouvoir s’épanouir, satisfaire des fantasmes parfois très secrets et faire des expériences sexuelles qu’ils et elles n’auraient probablement pas pu concrétiser sans passer par un site de rencontres «hot».

