Des rencontres coquines en ligne pendant le confinement?

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Qui dit confinement ne dit pas forcément traversée du désert sur le plan sexuel. Certes, l’heure n’est plus aux rencontres improvisées dans les bars, les clubs ou les cinémas. Mais les sites de rencontres coquines comme TheCasualLounge permettent à leurs utilisateurs d’organiser des rendez-vous virtuels qui peuvent se révéler tout aussi torrides que des rencontres «in real life».

«C’est sûr que cette situation nous pousse à faire preuve de créativité, s’amuse Laura, qui se connecte désormais tous les soirs sur son portail de rencontres coquines préféré. La présence physique du partenaire ne se remplace pas facilement, mais il y a quand même des tas de manières de faire monter la température. Une simple conversation par chat peut faire passer beaucoup de choses, stimuler le désir… On en arrive parfois à se dire des choses qu’on n’oserait pas formuler en face à face. Sinon, j’échange régulièrement des sextos avec un homme rencontré sur le site, et j’adore ça! On s’envoie aussi parfois des photos, et on a fait une séance de sexcam qui m’a beaucoup plu… J’ai hâte de recommencer.»

De fait, les portails de rencontres entre adultes attirent chaque jour de nouvelles utilisatrices et utilisateurs. «Le confinement de la population entraîne clairement une forte augmentation des connexions sur notre plateforme, a ainsi annoncé TheCasualLounge, premier portail du genre en Suisse. Nos membres ne veulent pas renoncer aux rencontres, au contraire, ces aventures en ligne leur permettent d’oublier un peu la tension ambiante et de passer un bon moment avec un partenaire occasionnel sans sortir de chez eux. Nous constatons par ailleurs une forte augmentation des nouvelles inscriptions: la crise est pour certains l’occasion de découvrir le «casual dating», ce dont nous nous réjouissons. En attendant de pouvoir se rencontrer physiquement, nos membres multiplient les échanges par écrit, par téléphone ou par webcam. Le chat de notre plateforme n’a jamais été aussi actif!»

Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur www.TheCasualLounge.ch, élue meilleure plateforme de rencontres coquines 2020.

TheCasualLounge vu à la télévision suisse: