Une partenaire en 3 clics?

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Avec plus de 68% de femmes intéressées par le «casual dating» et une augmentation exponentielle des inscriptions sur les plateformes de rencontres d’un soir, le sexe facile a de beaux jours devant lui en Suisse! «Le basculement s’est fait avec l’arrivée des nouveaux portails de rencontres spécifiquement dédiés aux rencontres éphémères et purement sexuelles, explique un spécialiste. En se démarquant des sites de rencontres généralistes d’un côté et d’applications comme Tinder de l’autre, ces plateformes ont très vite attiré des milliers d’hommes et de femmes intéressés par du sexe sans engagement et sans prise de tête.»

Le nombre croissant d’utilisateurs permet aujourd’hui de rencontrer de nouveaux partenaires en permanence. «Le succès de ces plateformes tient avant tout à leur efficacité. Finis les plans foireux et autres échanges interminables sur Tinder: grâce à ses milliers de membres et à son système de matching basé sur les préférences sexuelles indiquées par chaque utilisateur, un site comme TheCasualLounge facilite les rencontres au maximum. Une étude réalisée sur plusieurs mois a montré que 73% des conversations privées sur le chat du portail aboutissaient à une prise de rendez-vous, soit quasiment 3 conversations sur 4. Etant donné les possibilités offertes par ce genre de plateformes, il n’est pas surprenant de voir tant de gens laisser tomber Tinder. Pour la plupart d’entre eux, la célèbre application est simplement une perte de temps.»

Gratuite et accessible à toute personne majeure, la plateforme TheCasualLounge exige de ses utilisateurs un comportement irréprochable. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles elle est particulièrement appréciée des femmes, qui y sont même plus nombreuses que les hommes. «Les femmes intéressées par des plans coquins cherchent avant tout des partenaires discrets et en qui elles peuvent avoir confiance. Si vous avez un minimum de conversation et que vous n’avez pas oublié vos bonnes manières, vous n’aurez aucun mal à décrocher des rendez-vous!»

Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur www.TheCasualLounge.ch

