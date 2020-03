Pendant les discussions en famille, chacun a son avis. Et bien souvent, chacun a aussi son opérateur. Cependant, s’entendre à ce sujet en vaut désormais la peine: afin de faciliter la vie des familles et des colocations, Sunrise offre des conditions claires. Avec Sunrise Family Benefit, les familles et les colocations bénéficient désormais de jusqu'à 50% de rabais sur chaque abonnement additionnel.



Comme plus de 80% de la population suisse vit dans des ménages de plusieurs personnes, le Sunrise Family Benefit constitue pour beaucoup une véritable aubaine.



Les clients actuels ou nouveaux possédant un abonnement mobile Sunrise avec Internet illimité peuvent ajouter des abonnements mobiles additionnels à leur contrat existant à des prix très attractifs:



Sunrise Freedom europe data / Young europe data

pour CHF 37.50. (au lieu de CHF 75.– ou CHF 65.–/mois).



Sunrise Freedom europe & US / Young europe & US

pour CHF 92.50. (au lieu de CHF 130.– ou CHF 120.–/mois).



Le rabais de jusqu'à 50% par abo mobile additionnel éligible est valable aussi longtemps qu'il existe un abo mobile Sunrise avec Internet illimité au sein de la famille ou de la colocation (même compte client). Les abonnements mobiles additionnels ne sont soumis à aucune durée minimale du contrat. Toute personne bénéficiant par exemple déjà d'une offre promotionnelle telle que l’abo Sunrise Freedom europe data à prix réduit peut aussi faire valoir les avantages du Sunrise Family Benefit.