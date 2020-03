Le bon moment est venu de corriger l’alignement de vos dents

De plus en plus de Suisses alignent leurs dents avec les gouttières transparentes comme celles de bestsmile. C’est aujourd’hui le moyen le plus discret, le plus rapide et le plus efficace pour obtenir le sourire de tes rêves - 100% swiss made.

Voici un aligneur bestsmile

Profite de la réduction pour aligner tes dents.



Avec les gouttières transparentes bestsmile, personne ne remarquera que vous portez un appareil dentaire et que vous êtes en train d’aligner vos dents. L’un des plus grands avantages est qu’il peut être retiré à tout moment.

Correction de la mâchoire supérieure ou inférieure



A partir de 1990 francs (à partir de 95 francs/mois *)



Correction des deux mâchoires



A partir de 2990 francs (à partir de 145 francs/mois*)



Plan de financement possible à partir de 95 francs/mois.*



* +1% d'intérêt par mois en cas de paiement échelonné.

** La réalisation de votre plan de traitement coûte 99 francs; cette somme vous sera créditée à la signature du contrat.

bestsmile vous offre maintenant 200 francs pour votre traitement! Valable pour tous les contrats conclus jusqu'au 30.04.2020. Non cumulable. Non échangeable en espèces.



Vous changez de gouttières toutes les deux semaines

Vous les portez environ 22h par jour pour un résultat optimal

Vous les retirez pour manger, boire des boissons chaudes ou sucrées ou pour fumer

La nuit, vous portez votre gouttière de contention post-traitement

La durée moyenne de l’alignement dentaire est de 3 à 12 mois.



Un alignement dentaire peut être obtenu en quelques mois seulement.



Êtes-vous compatible avec le traitement?