Expériences en montagne et moments insulaires

Prêts à partir sur une île

Connue comme l’île des poètes au temps des romantiques, elle est désormais la plus grande presqu’île de Suisse. L’île Saint- Pierre fait aujourd’hui le bonheur des amoureux de la nature et des épicuriens. L’île Saint-Pierre offre un calme et une magie hors du temps. Ses plages secrètes, ses forêts tranquilles, ses chemins de promenade et son historique Klosterhotel en font un paradis de la nature et de la détente. Une invitation à séjourner sur le lac de Bienne.



Des grands sommets aux grands crus

Se tenir sur le grand glacier d’Aletsch pour la première fois est un sentiment formidable. Patrick Z'Brun est un guide de montagne et aime conduire les gens hors de leur zone de confort dans des paysages de montagnes et de glaciers impressionnants. Il est toujours fasciné par la force élémentaire de la nature - et trouve l'inspiration pour sa deuxième passion, la viticulture. Là où, il y a des milliers d'années, les glaciers recouvraient le fond de la vallée, Z'Brun cultive la vigne dans le village le plus ensoleillé de Suisse (à Salgesch) et produit ainsi des vins de première qualité.



Vin rime avec serein

Des expériences uniques autour de l’une des meilleures inventions suisses: l’apéritif.



Vacances d’été

Laissez-vous séduire et réjouissez-vous par avance à l’idée de faire de magnifiques randonnées, des voyages inattendus en chemin de fer de montagne et des tours en deux-roues offrant des vues inouïes.