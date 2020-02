Force et passion italiennes dans votre tasse

L’espresso. Quelques secondes de bonheur, debout au comptoir de son bar préféré. C’est ainsi qu’il se boit en Italie et ce, des Alpes à la mer Méditerranée. Il ne pourrait pas en être autrement. Pas de chichis, pas de long discours: l’espresso se déguste en quelques gorgées, à peine le travail du barista terminé.

Laisser votre tasse traîner sur le bar ou aller se rafraîchir avant de la boire? N’y pensez même pas! Le barista vous adressera pour commencer un regard noir, mais, surtout, vous en servira une autre. Pourquoi? Parce que vous n’avez que très peu de temps pour profiter des bienfaits de la «crema», cette mousse dorée qui surnage préserve les arômes et maintient la température du café. Attendez trop et votre espresso n’en sera plus un. Capisce?

Vous l’aurez compris, l’espresso en Italie est un moment court et intense, puissant comme les derniers accords d’un opéra de Verdi. Véritable morceau de la culture du pays, il y est aussi sacré que les pâtes ou le bon vin. Et ce n’est pas un hasard. C’est en effet depuis Venise que le café, au XVIIe siècle, a conquis l’Europe. Le plus ancien café du monde, le Caffè Florian, y a ouvert en 1720. Très vite, le café s’affranchit des milieux aristocratiques et devient la boisson populaire qu’on connaît aujourd’hui. L’Italie est le berceau du café européen. È così che va!

Toute l’Italie dans votre tasse

S’il n’existe qu’une façon de boire un espresso, il existe toutefois une multitude de façon de le torréfier. Qu’on soit à Gênes, à Florence ou à Rome, son goût sera différent, selon les traditions locales. Puissant, flamboyant, équilibré,… Chaque région a son caractère, auquel la gamme «Ispirazione Italiana» de Nespresso rend hommage.

La gamme «Ispirazione Italiana» est un retour aux sources pour Nespresso. Car c’est l’Italie et la machine à espresso inventée en 1905 par l’Italien Luigi Bezzera, qui avait pour but de permettre à tout le monde de recréer chez soi la magie du café des baristas, qui a inspiré, il y a 30 ans, le début de l’aventure Nespresso.

De Venise à Palerme

«Ispirazione Italiana», c’est sept mélanges uniques, dont deux nouveautés, à découvrir absolument:

«Ispirazione Venezia»: un des derniers-nés de la gamme. Délicieusement aromatique, harmonieux, aux notes de caramel et à la belle épaisseur. Un magnifique hommage à la ville où tout a commencé.

«Ispirazione Napoli»: l’autre nouveauté de la gamme. Un café velouté et crémeux, au corps très dense et à l’amertume agréable. Intense et puissant, passionné et fantasque comme la ville qui porte son nom.

«Ispirazione Firenze Arpeggio»: crémeux, intense et onctueux. Fortement torréfié mais sur un temps très court. Une ode à la capitale culturelle italienne où le «bien manger» et le «bien boire» sont aussi importants que les milliers d’oeuvres d’art que renferment ses musées.

«Ispirazione Genova Livanto»: un café à la belle acidité et à l’amertume à peine perceptible et aux notes de caramel et de céréales maltées. A Gênes, la torréfaction est plus douce, mais le caractère est bien présent.

«Ispirazione Roma»: une démonstration de finesse et d’équilibre. Sa torréfaction brève et légère dévoile une pointe acidulée, un soupçon de céréales et des tonalités boisées. Chic et racé, à la romaine!

«Ispirazione Palermo Kazaar»: une force brute avec une amertume assumée et des soupçons poivrés. Toute la force de la Sicile dans un café.

«Ispirazione Ristretto Italiano»: sa torréfaction intermédiaire sublime son mélange d’arabica du Brésil et de robusta indien. Toute l’âme de l’Italie y est résumée.

