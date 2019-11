«Sans Nespresso, je ne cultiverais sans doute pas de café»

Proposer le meilleur café et garantir la protection de l’environnement et le bien-être des producteurs. C’est le leitmotiv de Nespresso depuis plus de 15 ans. Dans le cadre du Programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable , Nespresso travaille en direct avec plus de 100'000 caféiculteurs d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie afin d’améliorer les pratiques agricoles, protéger l’environnement et améliorer leurs conditions sociales et celles de leurs travailleurs. Nespresso paie aux caféiculteurs des primes allant au-delà du prix du marché pour récompenser la qualité et la durabilité des récoltes. Actuellement, plus de 300'000 hectares de café sont cultivés de manière durable. Plus de 9 tasses de café Nespresso consommées sur 10 sont issues de ce programme. Le but est d’atteindre les 100% dès 2020. Nespresso travaille main dans la main avec l’ONG Rainforest Alliance, «qui oeuvre pour conserver la biodiversité et assurer des moyens de subsistance durables aux producteurs», notamment en transformant les pratiques agricoles. Plus de 450 agronomes dédiés forment les producteurs de café et les soutiennent chaque jour dans l'implémentation de pratiques agricoles qui améliorent la qualité, la durabilité sociale, environnementale et la productivité.

Ils s’appellent Kenner Jiménez et Edwin Rodriguez. Le premier a repris, il y a deux ans, les rênes de la ferme caféière familiale à San Miguel Pochuta, au Guatemala, qui fait partie du Programme AAA pour une Qualité Durable de Nespresso, le second, agronome dédié de ce même Programme AAA, le soutient dans son travail quotidien. le soutient dans son travail quotidien. Tous deux ont été distingués par Nespresso pour la qualité de leur travail et la mise en place de pratiques agricoles durables, notamment en termes de traçabilité, de gestion de l’eau et de limitation de l’impact de la culture de café sur l’environnement. Ils étaient de passage en Suisse début novembre. Interview.

Kenner, Edwin, comment se passe votre séjour en Suisse?

Kenner: C’est une expérience unique de découvrir ce pays. Je suis vraiment étonné par sa propreté et son côté très ordonné. C’est aussi une chance pour moi de connaître une culture totalement différente de la mienne.

Edwin: Je suis simplement heureux d’être ici. Je n’avais jamais encore eu l’occasion de découvrir le produit final issu de mon travail. C’est un honneur pour moi.

C’est vrai que vous avez pu découvrir une des centres de production de Nespresso. Quel souvenir en gardez-vous?

Edwin: Pour moi, c’était comme un rêve qui se réalisait. Ça a été une joie de voir comment on transforme le café que j’aide à produire. Cela nous a motivés, Kenner et moi, à continuer à travailler dur.

Kenner: C’était à la fois merveilleux et surprenant. Jamais je n’aurais pensé qu’on puisse produire autant de café dans un seul endroit. J’aimerais remercier les personnes qui nous ont accueillis pour leur sympathie et leur gentillesse.

Comment avez-vous réagi quand vous avez reçu votre invitation à venir en Suisse?

Kenner: C’est vraiment gratifiant d’être choisi parmi des milliers de producteurs dans le monde. Je dois avouer qu’au début, je n’y ai pas cru.

Edwin: Ma famille et moi avons sauté de joie. Je n’avais jamais osé imaginer que je viendrais un jour ici. C’est aussi une fierté que mon travail soit reconnu et pris en exemple.

Comment se passe concrètement votre collaboration avec Nespresso?

Kenner: Nous avons une liste de critères à remplir, qui ont tous pour but de tendre vers une production durable, responsable socialement et soucieuse de l’environnement. Nous avons, par exemple, appris à ne plus gaspiller l’eau et à ne plus polluer. Avant, nous lavions le café et les eaux usées retournaient directement dans une rivière. Aujourd’hui, nous avons un système de récupération et de purification de l’eau. Nous avons aussi pris des mesures pour améliorer le quotidien de nos employés, surtout en terme de logement. Nous sommes fiers de moins polluer et de pouvoir affirmer que les travailleurs vivent dans de bonnes conditions. Nous participons aussi à présent à un projet d’agroforesterie spécifique au Programme AAA qui a pour but de reboiser la forêt avec des espèces indigènes.

Edwin: Mon rôle est d’accompagner et de conseiller Kenner dans son travail. Le but est simple: augmenter la productivité et la qualité de sa ferme. J’interviens dans tout le processus, de la mise en terre des plants jusqu’au séchage des grains de café. Pour donner quelques exemples, je donne des conseils sur la façon de nourrir le sol et les plantes, la façon de tailler, ou sur le moment auquel il est opportun de remplacer des caféiers devenus trop vieux.

Edwin, votre intervention donne-t-elle lieu à des tensions?

Le fait d’être présent tout au long du processus et de montrer que je suis là pour aider fait que ma relation avec Kenner est basée sur la confiance. Et c’est cette confiance qui fait que cela fonctionne.

Vous êtes donc amis?

Définitivement. Nous avons le même âge, ce qui aide beaucoup. Nous mangeons ensemble, nos familles se connaissent. Oui, nous sommes amis.

Quelle est la plus grande fierté que vous apporte votre travail?

Kenner: Tout d’abord, j’aimerais préciser que sans la collaboration avec Nespresso commencée avec mon père il y a presque 15 ans (ndlr: Kenner a repris la ferme après le décès de son papa en 2017), je n’aurais sans doute pas continué à cultiver le café. Ou alors j’aurais fait faillite. Grâce à Nespresso, mon activité est rentable et viable. Au Guatemala, la transmission d’une ferme à la génération suivante n’est pas une chose facile. Beaucoup de jeunes veulent faire des études et embrasser une autre carrière. Je suis fier de montrer qu’il est possible de faire ce métier avec passion, tout en augmentant la qualité, le rendement et les bénéfices.

Edwin: Mon travail me rend fier tous les jours. Mais je le serai encore plus si la ferme de Kenner pouvait devenir un modèle pour toutes les autres de la région. Certes, nous sommes encore jeunes. Mais suivre notre exemple serait bénéfique pour tous.

Kenner, vous avez parlé de passion. Vous vient-elle de votre père?

Oui. Comme je suis fils unique, je me suis senti obligé de reprendre la ferme après son décès. La transition s’est faite dans un climat de tristesse, mais, très vite, la passion a repris le dessus. J’aime le contact avec la nature et le fait de savoir que je perpétue la tradition de qualité durable de la production familiale me rend très heureux.