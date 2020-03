Chauffez renouvelable pour un environnement sain

Les quelque 2,3 millions de bâtiments présents dans le pays produisent 33% de la totalité des émissions de CO2. Cette situation doit changer si la Suisse veut atteindre ses objectifs climatiques. Le passage à des sources d’énergies renouvelables locales vous permet de réduire les émissions provoquées par votre chauffage à un seuil proche de zéro. Le programme «chauffez renouvelable», lancé par SuisseEnergie, vous aide dans cette démarche.





Passer d’un combustible fossile à une énergie renouvelable indigène comporte de nombreux avantages. Franchir le pas souligne non seulement votre engagement pour la protection du climat et de l’environnement, mais aussi votre investissement en faveur des industries et de l'énergie locales.





L’ensemble des systèmes de chauffage recourant aux énergies renouvelables diminuent les émissions de CO2, augmentent la valeur des biens immobiliers et réduisent à long terme les frais de chauffage. Cette démarche est non seulement salutaire pour la faune et la flore locales, mais obtient également l’appui d’un grand nombre de cantons qui octroient aux propriétaires des subventions. Il existe une solution renouvelable adaptée à chaque maison.





Trouvez votre conseiller incitatif le plus proche sur le site web. En raison du coronavirus, les conseillers n'effectuent à l'heure actuelle aucun déplacement à domicile, mais il vous est d'ores et déjà possible de prendre rendez-vous pour une visite une fois la situation normalisée.