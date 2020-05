Remplacer le chauffage s’avère également rentable

Les apparences sont trompeuses. Certes, les coûts d'investissement des systèmes de chauffage respectueux du climat sont généralement plus élevés que ceux d'un chauffage au mazout ou au gaz remplacé à l'identique, mais: «Si l'on considère les coûts globaux tout au long du cycle de vie, le passage au chauffage renouvelable est plus rentable compte tenu des économies réalisées à long terme grâce à la réduction des coûts énergétiques», rapporte Roland Altwegg de Raiffeisen Suisse. Le calculateur des coûts de chauffage propose également un excellent aperçu.

Roland Altwegg explique que le système de chauffage a une influence à moyen et long terme sur la valeur du bâtiment: «Au vu des mesures politiques escomptées, nous sommes persuadés que le système de chauffage aura de plus en plus d'impact sur la valeur du bâtiment et sa revente, et donc sur la valeur intrinsèque de l'investissement initial».

Il est important de réfléchir suffisamment tôt au financement du remplacement de son chauffage, pour lequel l'utilisation de fonds propres est la variante la plus simple et la plus économique. Lorsque la planification peut être anticipée, un plan d'épargne s'avère également un bon choix pour financer cet investissement. Si vos fonds propres sont limités et que le temps presse, une hypothèque peut devenir envisageable.

Bien entendu, un conseiller bancaire ne remplace pas une collaboration avec un spécialiste des assainissements énergétiques. Le mieux est de recourir en amont au conseil incitatif «chauffez renouvelable».