Traditions valaisannes et aventures lacustres

Laissez-vous séduire et réjouissez-vous par avance à l’idée de faire de magnifiques randonnées, des voyages surprenants sur les chemins de fer de montagne et des tours en deux-roues offrant des vues inouïes.

La force au féminin dans le Val d’Hérens



L’été, Morgane Seppey monte ses quatre bêtes, fières et bagarreuses, à l’alpage de Mandelon, près du barrage de la Grande Dixence, dans la région d’Hérémence. En élevant des vaches d’Hérens, elle poursuit avec sa famille une tradition vieille de plusieurs siècles.

Pour les voir, assistez à un combat de vaches traditionnelles ou lancez-vous dans une randonnée de quatre heures à l'Alp Mandelon!

Ville, campagne, lac de Morat

Un magnifique lac bleu étincelant, des prairies vertes luxuriantes et, entre les deux, les remparts de la petite ville médiévale de Morat (FR) . Une balade dans la vieille ville vous mènera à travers des ruelles pittoresques et des arcades, devant des maisons de ville historiques et des fontaines décorées de fleurs.

Et si vous êtes fatigué-e de marcher, vous pouvez vous détendre en profitant d'une croisière avec la capitaine Corinne Stauffer.